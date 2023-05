Parlament Europejski dał zielone światło dla zawieszenia na kolejny rok unijnych ceł importowanych na ukraińskie produkty rolne w celu wsparcia gospodarki tego kraju.

Unijne cła na ukraińskie produkty rolne zawieszone na kolejny rok; fot. shutterstock.com

Zawieszenie ceł importowych

- Posłowie zatwierdzili we wtorek 537 głosami do 42 przy 38 wstrzymujących się, wniosek dotyczący przedłużenia zawieszenia ceł importowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych dla ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej na kolejny rok, w kontekście wojny napastniczej Rosji, która hamuje zdolność Ukrainy do handlu z resztą świata - informuje Parlament Europejski.

Zawieszenie taryf dotyczy owoców i warzyw objętych systemem cen wejścia, a także produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi. Produkty przemysłowe podlegają zerowym cłom od 1 stycznia 2023 roku na mocy umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, więc nie są objęte nową propozycją.

Solidarność z Ukrainą

- Zdecydowanie popieram odnowienie środków liberalizacji handlu, które obecnie pomagają zapewnić, że ukraiński handel może być kontynuowany pośród brutalnej wojny wywołanej przez Rosję. Środki te mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia odporności Ukrainy, ponieważ pracujemy nad stopniową integracją Ukrainy z rynkiem wewnętrznym UE. Nasza solidarność z Ukrainą jest spójna, przejrzysta i solidna, a dodatkowo wzmocnił ją status Ukrainy jako kraju kandydującego do UE. Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej - powiedziała sprawozdawczyni Sandra Kalniete (EPP, LV).

Stosunki między UE a Ukrainą reguluje układ o stowarzyszeniu

Przypomnijmy, stosunki między UE a Ukrainą reguluje układ o stowarzyszeniu. Zawarta w nim pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu zapewnia od 2016 r. preferencyjny dostęp do rynku UE dla ukraińskich przedsiębiorstw.

Według Komisji, UE jest największym partnerem handlowym Ukrainy, odpowiadającym za 39,5% jej handlu w 2021 r. Ukraina jest 15. największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za około 1,2% całkowitego handlu UE.

Po zatwierdzeniu przez Radę UE tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i będzie miał zastosowanie następnego dnia po jego opublikowaniu.