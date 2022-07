Jeżeli Rosja wstrzyma przesył gazu, UE musi ograniczyć zapotrzebowanie o 15 proc.

Autor: PAP

Data: 08-07-2022, 14:55

Jeśli Rosja całkowicie odetnie gaz Europie, to Unia będzie musiała zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na ten surowiec średnio o 15 proc.; w przypadku Polski będzie to 28 proc. - ocenił think-tank Bruegel. Podkreślono, że na ten moment UE wyczerpała limit możliwości wykorzystania LNG.

Jeżeli Rosja wstrzyma przesył gazu, to UE musi ograniczyć zapotrzebowanie o 15 proc. /fot. PAP

Zabraknie 15 proc. gazu

Think-tank Bruegel przeanalizował możliwości jakie mają kraje Unii Europejskiej w wypadku całkowitego wstrzymania dostaw gazu ziemnego przez Rosję. Główną tezą analityków jest to, że kraje członkowskie muszą ograniczyć popyt, aby poradzić sobie z rosyjskimi cięciami gazu. Bez surowca z Rosji UE musiałaby ograniczyć popyt średnio o około 15 proc., z "dużymi różnicami" pomiędzy poszczególnymi krajami - możliwa redukcja mieści się w przedziale od zera do 54 proc.

Jak przypomnieli eksperci udział dostaw gazu dla Unii Europejskiej z Rosji spadł z ponad 40 proc. w 2021 roku do zaledwie 20 proc. w czerwcu 2022 roku. "Luka wyniosła ponad 300 TWh w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Została jak dotąd wypełniona głównie przez 240 TWh dodatkowego importu skroplonego gazu ziemnego (LNG)" - wskazali. Zwrócono uwagę, że Gazprom już zerwał kilka długoterminowych umów na dostawy gazu (w tym z Polską - PAP), a ryzyko, że Rosja odetnie wszystkie dostawy do UE przed zimą - jeśli uzna to za strategicznie korzystne - jest "wysokie".