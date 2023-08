Wejście kaucji w 2025 roku coraz bardziej realne, potrzeba jeszcze zielonego światła z Komisji Europejskiej i podpisu Prezydenta - mówi Joanna Kądziołka, Prezeska, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Joanna Kądziołka, Prezeska, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Fot. materiały prasowe

System kaucyjny przyjęty przez Sejm. Poprawki Senatu odrzucone

System kaucyjny w Polsce został przegłosowany. 17 sierpnia zakończyła się parlamentarna debata na temat ustawy o systemie kaucyjnym. Przypomnijmy, 25 lipca br. Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zaproponowała trzy poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym: pierwsza to dodanie możliwości zbiórki opakowań samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku w 2025 roku; druga - zwolnienie kaucji od VAT i trzecia - obniżenie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. 17 sierpnia Sejm odrzucił poprawki Senatu.

Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Na czym będzie polegał system kaucyjny?

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Kaucja w rękach Prezydenta

– Sejm zakończył prace nad projektem ustawy o systemie kaucyjnym. Odrzucone zostały wszystkie poprawki wskazane przez Senat, w tym szkodliwa propozycja obniżająca obowiązkowe poziomy zbiórki opakowań – mówi Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia. Zero Waste.

Jej zdaniem to ważna decyzja z perspektywy środowiskowej, finansowej i technicznej. - Wprowadzana regulacja ma z jednej strony ograniczać wpływ opakowań na środowisko i wspomagać walkę z zaśmiecaniem, z drugiej strony wychodzić naprzeciw przyszłym wymogom unijnym o wysokich poziomach zbiórki na poziomie 90%. Ważne jest także to, iż cały czas trwa notyfikacja w Brukseli i jakiekolwiek zmiany w projekcie mogłyby zaburzyć ten proces, doprowadzając do sytuacji, w której musiałby on być rozpoczęty ponownie, a to oddalałoby perspektywę wprowadzenia kaucji na wiele lat - pokreśla.

- Proces notyfikacji prowadzony przez Komisję Europejską kończy się 11 września, kiedy to Polska otrzyma odpowiedź o ewentualnych uwagach złożonych przez państwa członkowskie. Wrzesień to także czas na podpisanie projektu przez Prezydenta Andrzeja Dudę, tak by system kaucyjny pojawił się w Polsce w 2025 roku - mówi Joanna Kądziołka.