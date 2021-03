Just in time to wyzwanie dla przewoźników

Właściwy, a przede wszystkim terminowy dostęp do frachtu zapewnia firmom spedycyjnym przewagę rynkową i bezpieczeństwo, których potrzebują, aby utrzymać niezmiennie wysoki poziom zamówień. Kluczowe w tym aspekcie jest przede wszystkim planowanie przewozów i dotrzymywanie terminów dostaw. Szybszy i ciągły dostęp do danych zbieranych w czasie rzeczywistym umożliwia przewidywane planowanie transportu i zarządzanie zmianami, również wtedy, gdy pojawią się one nagle i w ostatniej chwili. Dzięki temu, nawet w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw, przewoźnicy mają pewność, że dostarczą zamówienia na czas, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Te najwyższej jakości usługi zapewniają spedytorom stały dochód w niezwykle konkurencyjnym środowisku, w którym dostępnych możliwości jest wiele i trzeba zapracować na lojalność. Znaczący wpływ na usługi przewozowe ma również szybkość zmian rynku, co widać zwłaszcza na przykładzie pandemii, z którą borykamy się od roku. Dlatego tak ważne jest, aby efektywna logistyka uwzględniała aktualne wyzwania. Specjalnie dedykowane przewoźnikom programy są odpowiedzią na te potrzeby, dostarczają ważnych wskazówek do dalszego przyspieszenia transportu towarów i zapewnienia sukcesu biznesowego w perspektywie długoterminowej.

Programy partnerskie dla przewoźników

Programy partnerskie, takie jak C.H. Robinson Carrier Advantage Program, działający w oparciu o wielkoskalową platformę technologiczną, są narzędziem dla przewoźników, dzięki któremu mogą oni efektywniej i wydajniej zarządzać swoją działalnością. Pomagają stworzyć spójny i wydajny system przewozów oraz usprawniają zarządzanie finansami, oferując wczesny dostęp do zamówień, szybką płatność za usługi, zniżki na paliwo i inne rabaty.

„Doskonale znamy rynek transportowy i potrzeby przewoźników. Z myślą o nich i niezawodności ich usług stworzyliśmy w C.H. Robinson Carrier Advantage Program. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić naszym przewoźnikom konkretne, wymierne korzyści, w tym zniżki na paliwo, dostęp do płatności szybszych niż średnia w branży, bo w ciągu 48 godzin, wczesny dostęp do ładunków oraz wsparcie w kwestiach formalnych, takich jak dokumentacja. Dzięki temu nasi przewoźnicy mogą skupić się na tym, co dla nich najważniejsze – transporcie swoich towarów” – komentuje Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.