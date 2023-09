Inflacja spadła we wrześniu z 10,1 do 8,2%. To pierwszy raz od lutego 2022 r, gdy tempo wzrostu cen jest jednocyfrowe. W skali miesiąca ceny obniżyły się o 0,4%. Maleje również tzw. inflacja bazowa – szacujemy, że we wrześniu spadła z 10,0 do 8,8%. pic.twitter.com/6zzkPYlOQg