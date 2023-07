Spór polityczny w Polsce i sytuacja wewnętrzna są wykorzystywane przez Rosję; Agrounia, czy tego chce, czy nie chce, niestety, wpisuje się w rosyjską propagandę - ocenił szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, były minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski.

W minionym tygodniu doszło do incydentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem przedstawicieli Agrounii, m.in. jej prezesa Michała Kołodziejczaka. Działacze weszli na teren MRiRW, domagając się spotkania z szefem resortu Robertem Telusem. Doszło przy tym do ostrej wymiany zdań między członkami ugrupowania i pracownikami ministerstwa. Fragmenty zajścia zostały zarejestrowane na nagraniach dostępnych w internecie.

Na nagranie z kłótni wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego a Michała Kołodziejczaka zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. "Rolnik w prostych słowach tłumaczy przedstawicielowi polskiego reżimu, że Warszawa uczestniczy w niszczeniu ich pracy. Pochwalam szczerość tego człowieka. Powiedział to, co jest istotą tego okresu historycznego: albo wygrają manipulatorzy gotowi rzucić dorobek cywilizacyjny pod pociąg historii wyłącznie dla własnych korzyści, albo obronimy prawo do godnego życia, którego podstawą jest praca, miłość, prawda" - napisała na Telegramie.

W odpowiedzi Kowalski opublikował wpis na Twitterze. "Kto stoi za Agrounią? Kto stoi za +zielonymi ludzikami+ Michała Kołodziejczaka? Kto finansuje i promuje tych zadymiarzy, którzy zablokowali rozmowy ministra Roberta Telusa w sprawie eksportu polskiego drobiu na rynek ukraiński i chcieli zablokować 6,5 miliarda złotych dotacji dla polskich rolników? Rosyjska propaganda wspiera narrację partii Agrounia i Michała Kołodziejczaka. Przypadek?" - napisał Kowalski. "Jesteś głupszy niż myślałem" - odpowiedział mu lider Agrounii.

Krzysztof Ardanowski - były minister rolnictwa, obecnie kierujący Radą ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie - przyznał w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że z ogromnym niesmakiem oglądał przepychanki słowne i wyzwiska, jakie miały miejsce w ministerstwie rolnictwa. Dodał, że jego niepokój budzi fakt, że sytuacja wewnętrzna w Polsce jest wykorzystywana przez rosyjską propagandę.

"Rosja - która ma wrogie zamiary wobec Polski - próbuje osłabić nasz kraj, podsycając niepokoje społeczne, nagłaśniając niektóre działania. Musimy być na to wyczuleni" - mówił. "Nawet jeżeli mamy rozbieżności, mamy różnicę zdań, to musimy też patrzeć, czy nasz spór polityczny nie jest wykorzystywany przez kogoś innego" - dodał.

Ardanowski przyznał jednocześnie, że nie chce mu się wierzyć, by jakakolwiek siła polityczna w Polsce "chodziła na pasku Rosji". "Natomiast trzeba brać pod uwagę, że różne nieodpowiedzialne zachowania - nawet jeżeli ktoś uważa, że ma rację - mogą być wykorzystywane do budowanie niepokoju i zamętu w Polsce. Agrounia, czy chce, czy nie chce, w jakąś rosyjską propagandę się, niestety, wpisuje" - ocenił.

Zaapelował również do Kołodziejczaka, by odciął się od rosyjskiej propagandy.