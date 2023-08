Biznes i technologie

K.Ardanowski: Kołodziejczak na listach KO to zaskoczenie, sądzę, że im to w niczym nie pomoże

Autor: PAP

Data: 17-08-2023, 07:05

Michał Kołodziejczak na listach KO to zaskoczenie, sądzę, że to w niczym nie pomoże Platformie Obywatelskiej. Sam Kołodziejczak pewnie do Sejmu się dostanie, ale jego ruch - Agrounia - jego decyzją kasuje się z polityki - ocenił w rozmowie z PAP b. minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski (PiS).