Kaczmarek-Komponenty wyłącznym dystrybutorem Takasago Europe Perfumery Laboratory

Ścisła kooperacja Takasago International Corporation i polskiego specjalisty od komponentów zaczęła się od kontraktów ze spożywczą częścią koncernu – Takasago Europe GmbH. Światowy koncern uznał, że warto ją poszerzyć.

- Mam ogromną przyjemność ogłosić nowy, ekscytujący etap partnerstwa z polskim dystrybutorem Kaczmarek-Komponenty – informuje Marc Tohier, koordynator dystrybutorów w Takasago Europe Perfumery Laboratory – Nasze firmy tak samo stawiają na zaufanie, pracę zespołową i technologię. W stulecie istnienia Takasago bardzo cieszymy się z dynamicznej współpracy z firmą, która od ponad 30 lat ma istotny wpływ na rozwój dystrybucji w Polsce wysokiej jakości surowców.

Dzięki nowej umowie w ofercie Kaczmarek-Komponenty znalazły się kompozycje zapachowe najwyższej jakości, produkowane i rozwijane przez jedną z największych firm na świecie.

- Nowy obszar współpracy to dla nas duże uznanie ze strony Takasago International Corporation, która zaufała nam już w drugim, po spożywczym, segmencie – cieszy się Maciej Kaczmarek, wiceprezes Kaczmarek-Komponenty – Historia założonej równo 100 lat temu firmy to droga do światowego sukcesu. Współpraca w obszarze kosmetycznym z pewnością mocno wzmacnia naszą pozycję w grupie i czujemy się jeszcze bardziej członkiem wielkiej rodziny Takasago.

Nowa wyłączność to również nowe rynki zbytu. Dlatego Kaczmarek-Komponenty tworzy dwa dodatkowe stanowiska dedykowane do tej współpracy. Firma specjalizująca się w surowcach dla branży spożywczej i kosmetycznej pokazuje, że chociaż w dobie koronawirusa utrudnione są warunki pracy, to jednak można działać skutecznie, a nawet rozwijać firmę.