Kaczyński: Opanujemy inflację. Mamy na to nowe pomysły

Autor: PAP (op. AT)

Data: 04-06-2022, 13:12

Inflację opanujemy i mam nadzieję, że nie będzie to termin jakiś bardzo odległy. Musimy to uczynić i damy radę - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii. Kaczyński zapewnił, że będą kolejne "nowe pomysły" w walce z inflacją.

Inflację opanujemy i mam nadzieję, że nie będzie to termin jakiś bardzo odległy - mówi Jarosław Kaczyński. fot. PAP

Kaczyński o inflacji i wzroście cen

Odnosząc się do wzrostu cen i zwalczania inflacji, prezes Kaczyński przypomniał, że PiS podjął decyzję o obniżeniu podatku VAT na paliwa i na gaz, ale także na ropę.

Nawiązując do sytuacji kredytobiorców, ale i niskiego oprocentowania lokat, powiedział, że rząd PiS "podjął dialog" z bankami. "I będziemy mieć, zaczynamy mieć znacznie wyższe niż dotąd procenty od wkładów czy depozytów. To jest bardzo ważne dla walki z inflacją" - podkreślił. Przekonywał, że warto ten dialog kontynuować, a czasami warto też z czegoś zrezygnować, "żeby w przyszłości było lepiej, bo inflacja naprawdę strasznie niszczy".

"Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj bardzo zdrożał, nawet do 3 tysięcy złotych za tonę, ceny na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna" - zadeklarował.

Kaczyński o wakacjach kredytowych i pomysłach na walkę z inflacją

Przyznał przy tym, że jest to jeszcze "nieskończona operacja". "Ale z całą pewnością to zrobimy; to jest na pewno dla tych, którzy mają trudno, i których byśmy skazywali na to, że nie będą mogli mieć w zimie ogrzanych mieszkań" - zaznaczył.

Prezes PiS mówił także o innych przedsięwzięciach osłonowych, w tym o wakacjach podatkowych dla kredytobiorców, co jest zorganizowane - jak dodał - "na koszt banków, a nie na koszt budżetu". "To naprawdę bardzo poważna pomoc dla około dwóch milionów ludzi" - zaznaczył.

Kaczyński zapewnił, że będą kolejne, "nowe pomysły" w walce z inflacją. "Inflację opanujemy i mam nadzieję, że nie będzie to termin jakiś bardzo odległy. Musimy to uczynić, bo perspektywa na przykład Turcji - 60 proc. inflacji - to jest perspektywa dla gospodarki, dla gospodarstw domowych naprawdę straszliwie niszcząca" - podkreślił.

Wicepremier zwrócił przy tym uwagę na osoby starsze, które z pewnością pamiętają hiperinflację. "Więc tu musimy postawić wszelkie możliwe tamy, żeby to się nam nie przydarzyło. I nie przydarzy.(...) Damy radę" - zapewnił.

Kaczyński o walce z pandemią

Prezes Kaczyński powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stanął niedawno przed trzema wyzwaniami. Pierwsze z nich to walka z pandemią Covid-19. "Stanęliśmy przed czymś niespodziewanym - czymś, z czym przedtem, przez bardzo wiele dziesięcioleci nie mieliśmy do czynienia, przed czymś, co opanowało cały świat" - stwierdził lider PiS.

"Czy daliśmy sobie radę? Można powiedzieć: tak. W wymiarze gospodarczym całkowicie, w stu procentach. Obroniliśmy miejsca pracy, obroniliśmy nasze przedsiębiorstwa, chociaż oczywiście cudów nie ma, nie wszystkie, ale nasza gospodarka ciągle wzrasta i chociaż trzeba zdawać sobie sprawę, że to będzie pewnie z trudnościami w najbliższych kwartałach, ale ten wzrost jest bardzo poważny, bardzo znaczny. Tu można powiedzieć, że uzyskaliśmy ocenę bardzo dobrą" - przekonywał Kaczyński.

Przypomniał, że rząd wprowadził m.in. tarcze antycovidowe, a wielką rolę w ich realizacji odegrał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). "To wszystko się znakomicie sprawdziło" - zaznaczył Kaczyński.

Kaczyński o szczepieniach i pandemii

Według niego, rząd opanował sytuację pandemiczną także od strony organizacyjnej i medycznej. "Nie zabrakło nam łóżek szpitalnych, nikt nie umierał na ulicach. Mieliśmy szczepionki szybko i zorganizowaliśmy bardzo sprawny system szczepień. A że nie wszyscy się chcieli szczepić, że ten poziom wyszczepienia jest, jaki jest, czyli powiedzmy sobie nierekordowy w Europie, to już kwestia decyzji obywateli" - stwierdził prezes PiS.

Przypomniał, że każdy kto, chce, może w dalszym ciągu się zaszczepić. "To już jest jego wola i jego ryzyko, bo pamiętajmy, że o Covidzie nie możemy mówić w czasie przeszłym. Daj Boże, żeby tak było, ale dzisiaj jeszcze nie możemy. On może wrócić nawet najbliższej jesieni" - przestrzegał Kaczyński. "Musimy to mieć ciągle nawet nie w tyle głowy, ale po prostu w głowie, musimy o tym pamiętać" - dodał.

Zaznaczył przy tym, iż można dyskutować o tym, czy wszystkie "decyzje specjalistyczne, czysto medyczne" były podejmowane w sposób właściwy, ale - jak zastrzegł - nikogo nie oskarża, ponieważ nikt nie był w stanie do końca przewidzieć przebiegu pandemii. "Ale miejsce na dyskusję jest zawsze" - powtórzył.