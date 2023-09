W scenariuszu "Teściów 2" autorstwa Marka Modzelewskiego to kobiety mają wyraźniejszy głos. Kobiety, które stawiają siebie zawsze na końcu, jeśli chodzi o potrzeby, tutaj postanawiają pójść po swoje – powiedziała PAP reżyserka Kalina Alabrudzińska. Kontynuacja komedii o spotkaniu rodziców młodej pary w piątek trafia do kin.

Znani z części pierwszej filmu Weronika i Łukasz, niedoszła para młoda, ponownie nabierają chęci, by stanąć na ślubnym kobiercu. Tym razem ceremonia ma się odbyć nad brzegiem morza. Przyszłym nowożeńcom zależy, by ich rodzice uczestniczyli w niej odprężeni i wypoczęci, dlatego wcześniej rezerwują im kilkudniowy pobyt w położonym przy plaży luksusowym hotelu. Rodzice Weroniki, Wanda (w tej roli Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz), przybywają na miejsce z psem Mirelką i zapasami jedzenia, które zamierzają spożywać w pokoju, by nie narażać się na dodatkowy koszt. Wytworna mama Łukasza Małgorzata (Maja Ostaszewska) niedawno rozwiodła się z mężem. Kobieta przyjeżdża więc na przyjęcie w towarzystwie kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr), co zdumiewa Wandę i Tadeusza. Im bliżej ślubu, tym sytuacja między bohaterami coraz bardziej się komplikuje.

"Teściowie 2" to kontynuacja komedii wyreżyserowanej przez Jakuba Michalczuka, która zadebiutowała w polskich kinach we wrześniu 2021 r. i błyskawicznie podbiła serca widzów. Obraz trafił również na ekrany m.in. w Austrii, Danii, we Francji, w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Doceniono go Nagrodą Publiczności podczas 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Vancouver. Twórcy postanowili pójść za ciosem i przystąpili do pracy nad drugą częścią. Podobnie jak poprzednio za scenariusz odpowiadał Marek Modzelewski. Reżyserię powierzono tym razem Kalinie Alabrudzińskiej, twórczyni "Nic nie ginie" i współtwórczyni serialu "Sexify". "Jestem fanką pierwszej części +Teściów+ i bardzo się ucieszyłam, gdy dostałam propozycję zrealizowania drugiej. Uznałam to za szansę pogłębienia postaci i opowiedzenia poprzez ten film historii dwóch dojrzałych kobiet. Mam nadzieję, że nie zawiodę widzów" - powiedziała PAP reżyserka.

Jak przyznała, decydujące znaczenie miał "dowcipny i pełny akcji" scenariusz Modzelewskiego. "Ważna była dla mnie też możliwość pracy z tak doświadczonymi i mądrymi aktorami. Kocham komedię i nigdy nie przestanę robić filmów tego gatunku" - zapewniła Alabrudzińska. Dodała, że w trakcie prób ekipa pracowała nad tekstem, ale "niewiele się zmieniło w zakresie dialogów". "Natomiast na pewno wraz z operatorem Nilsem Croné chcieliśmy na bazie scenariusza zrobić swoje własne kino - zachowując oczywiście gatunek filmu i jego bohaterów. Zaprosiliśmy do tej przygody aktorów i udało się ich przekonać do naszych pomysłów" - podkreśliła.

Reżyserka zwróciła uwagę, że w scenariuszu "rzeczywiście to kobiety mają wyraźniejszy głos". "Kobiety, które stawiają siebie zawsze na końcu, jeśli chodzi o potrzeby - zawsze ważniejszy jest bowiem partner, dzieci, ich rodzice - tutaj postanawiają pójść po swoje. Zawsze chciałam opowiedzieć o dojrzałych związkach, tutaj mogłam ten temat poruszyć. A mężczyźni w filmie wcale nie są potraktowani po macoszemu - możemy się przyjrzeć Tadeuszowi (A. Woronowicz) przeżywającemu kryzys w związku i nowemu bohaterowi Janowi (granemu przez E. Kulma), który dopiero zaczyna myśleć o związaniu się z kimś na poważniej" - wyjaśniła.

Wspominając okres zdjęć do filmu, Alabrudzińska zaznaczyła, że "z każdym aktorem pracuje się inaczej", i właśnie to najbardziej lubi w tej pracy. "Z jednej strony miałam Izę Kunę, Maję Ostaszewską, Adama Woronowicza, Andrzeja Zielińskiego, którzy mają ogromne doświadczenie i talent, a z drugiej Eryka Kulma, który dopiero zaczyna, ale już robi to z przytupem. Szybko odnalazł się w zespole i przyglądał aktorom, żeby móc nauczyć się od nich jak najwięcej" - stwierdziła. Dopytywana, czy podjęłaby się realizacji trzeciej części "Teściów", odpowiedziała: "z przyjemnością".

Od piątku "Teściów 2" można oglądać w kinach. Dystrybutorem obrazu jest Next Film.