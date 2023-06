Wyprowadziliśmy Polskę z kąta Unii Europejskiej. Nasz rząd jest odpowiedzialny, Polska rozwija się, jest silnym i nowoczesnym państwem – powiedziała w poniedziałek w Kaliszu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister Marlena Maląg wzięła w poniedziałek udział w Wielkopolskim Forum Samorządowym w Kaliszu. W swoim wystąpieniu powiedziała do zgromadzonych, że rządowi Mateusza Morawieckiego zależy na budowaniu Polski równych szans, niezależnie od tego, gdzie ludzie mieszkają - w miasteczkach czy w metropoliach.

"Chodzi o to, by nie dzielić Polaków, ale żeby rozwój był równomierny i dynamiczny we wszystkich regionach" - wyjaśniła.

Zdaniem rządu PiS - jak podkreśliła - bardzo ważna jest inwestycja w kapitał ludzki, w rodziny.

"Kiedy szliśmy do wyborów w 2015 r. podjęliśmy decyzję o tworzeniu dobrego czasu dla polskich rodzin. Można powiedzieć, że program 500 plus odmienił sytuację polskich rodzin. To był przewrót kopernikański, który nastąpił dokładnie 1 kwietnia 2016 r." - wskazała.

Przypomniała też, że opozycja nie wierzyła, że bezpośredni transfer pieniędzy, aby zmienić sytuację rodzin, może nastąpić. Tymczasem - jak wskazała - do rodzin trafiło już ponad 230 mld zł.

"Dzięki naszej polityce nastąpił spadek ubóstwa, dzisiaj bieda nie ma już twarzy dziecka, inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia" - zapewniła.

Dzięki rządowi PiS niektóre dzieci - zdaniem minister - po raz pierwszy wyjechały na wakacje, a w małych miejscowościach nie ma już w sklepach zakupów na zeszyt. "Za chwilę program będzie miał nową odsłonę, bo będzie to program 800 plus, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r." - poinformowała.

W ramach troski rządu o rodziny minister wskazała jeszcze na inne programy. "To wyprawka na rozpoczęcie roku, świadczenie matczyne i rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 tys. złotych dla rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko. Wspieramy rodziców, żeby mieli możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - powiedziała.

Program 500 plus - jak podkreśliła Maląg - przyniósł oczekiwane efekty w postaci zahamowania spadku dzietności. "Udało się to dzięki zapewnieniu rodzinom stabilizacji i spokoju w życiu zawodowym. Praca jest bardzo ważna, dlatego staraliśmy się, aby uratować rynek pracy pomimo pandemii i wojny w Ukrainie" - oświadczyła.

Wskazała, że działania obecnego rządu doprowadziły do tego, że Polska(wspólnie z Czechami) mają najniższe bezrobocie w UE - 2,7 proc. Wyjaśniła, że niskie bezrobocie przekłada się na dobrą sytuację na rynku pracy, związaną z liczbą pracujących. Aktualnie pracuje ponad 17 mln Polaków. "To jest najlepszy wskaźnik od wielu lat" - powiedziała i podkreśliła, że wzrastają również płace.

"Sytuacja spowodowana pandemią i wysoki poziom inflacji spowodowany wojną w Ukrainie, wywołaną przez Putina, pokazała, że Polacy nie zostali pozostawieni sami sobie.

Nie pozwolimy na to, żeby Polacy musieli martwić się o to, w jaki sposób związać koniec z końcem. Stąd wziął się dwukrotny wzrost w tym roku minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia i od 1 lipca do kwoty 3600 zł, zagwarantowanie stawki godzinowej, by osoby zatrudnione na umowie o pracę lub umowach cywilnoprawnych miały zabezpieczony odpowiedni poziom wynagrodzenia. Bardzo dobrym wskaźnikiem jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia o wysokości ponad 7 tys. zł" - powiedziała.

Na rynku pracy - zdaniem minister - zanotowano dobrą sytuację dotyczącą liczby zatrudnionych kobiet. Tak zwana luka płacowa, czyli różnica między płacą dla kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku w Polce, wynosi 4,5 proc. a średnia europejska to 12,9 proc.

"Dążymy do tego, żeby wskaźniki w naszym kraju były jeszcze lepsze" - powiedziała. Dodała, że z roku na rok wzrasta zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Poinformowała, że Polki są dobrze wykształcone i ambitne, ponieważ chcą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym.

"Obowiązkiem rządu jest to, aby takie warunki spełnić. Rodzice mający dzieci do ósmego roku życia mogą, po uzgodnieniu z pracodawcą, wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Dążymy do tego, żeby w Polsce było coraz więcej umów na czas nieokreślony, które młodym ludziom dają stabilizację na rynku pracy. To pozwala podejmować decyzję o założeniu rodziny" - podkreśliła.

Zdaniem minister rząd PiS jest odpowiedzialny. "Wyprowadziliśmy Polskę z kąta Unii Europejskiej. Polska musi się rozwijać, musi być silnym i nowoczesnym państwem" - oświadczyła.