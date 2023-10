Biznes i technologie

Kamil Pastor z PKO BP: inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc.

Autor: PAP

Data: 31-10-2023, 06:16

Spodziewamy się, że inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc. z 8,2 proc. we wrześniu, co będzie oznaczać kolejny miesiąc szybkiego obniżania się wskaźnika inflacji - powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP