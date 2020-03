Kampania KIG Nie pozwolę ci się zamknąć – wspieramy mikroprzedsiębiorców

Obecny kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców. Grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Właśnie teraz kluczowe jest solidarnościowe działanie. Możesz dołączyć do akcji, przekazując wybranym przez siebie zakładom zaliczkę na poczet przyszłej usługi oraz zachęcając do udziału w akcji w mediach społecznościowych. Krajowa Izba Gospodarcza jest inicjatorem kampanii „Nie pozwolę ci się zamknąć”. Szczegóły poniżej oraz na www.kig.pl.

W ramach akcji „Nie pozwolę ci się zamknąć” wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii itp. wsparcie finansowe w postaci zaliczki. Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy. KIG nie pośredniczy w tej relacji.



– „Mikroprzedsiębiorcy" to ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy. Ale to przecież również bardzo konkretna – dla każdego z nas – pani fryzjerka, która od lat dba o nasze włosy, nasza ulubiona osiedlowa cukiernia, gdzie wpadamy po ciastka do kawy, szewc, który od lat naprawia nam nasze buty. Kropla drąży skałę. Jeśli każdy z nas już dziś wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt gastronomiczny, to mamy naprawdę szansę zrobić coś ważnego dla tych ludzi i uratować niejeden zakład przed zamknięciem. A i my sami skorzystamy – bo gdy kryzys wywołany wirusem się skończy – nadal będziemy mogli cieszyć się ich pracą i korzystać z ich usług. Dlatego zachęcamy – w miarę możliwości w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji – do zaangażowania w „Nie pozwolę ci się zamknąć” lub w inne akcje pomocowe skierowane do mikroprzedsiębiorców. – Ewa Janus-Khouri, p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej.

Jak można pomóc mikroprzedsiębiorcom?

- Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/ media społecznościowe).

- Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.

- Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).

- Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar.

- Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.