Kampanie marketingowe branży spożywczej i HoReCa 2022. Marek Myślicki, Chief Growth Officer w agencji Stor9_ i portalspozywczy.pl zaprasza na subiektywny przegląd.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_/fot. materiały prasowe

Kampanie marketingowe branży spożywczej i HoReCa

- Kampanią od której chciałbym zacząć to zdecydowanie Kabanosy Tarczyński jako przykład świetnego odnajdywania się w świecie TikTok’a. Muszkieterowie znani z reklamy TV zawładnęli tą platformą i zaprosili do zabawy użytkowników. Efektem są doskonałe liczby pod publikacjami i rozpoznawalny brand hero, którego na pewno zobaczymy jeszcze nie raz. Platforma ma duży potencjał do tego, by kontynuować ją z powodzeniem w przyszłości, np. komunikując kolejne warianty smakowe - mówi Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_.

- Ten sam brand, lecz inny produkt – parówki. Spot TVC zrealizowany w stylistyce Grand Budapest Hotel ma w sobie dowcip oraz to, za co kochamy reklamy Burger Kinga, umiejętność subtelnego zagrania na nosie konkurencji. Może to przypadek, jednak wierzę, że w poniższym dialogu zastosowano zaczepną grę słowną, która nie jest często spotykana w reklamach z tego segmentu.

- Poproszę parówki.

- Z Berlina

- Nie. Z Polski.

- Rozmawiając o hitach 2022, wypada wspomnieć też o produktach rapera Kizo, którego case udowadnia, że umiejętne połączenie znanej twarzy i produktu spożywczego może być szalenie efektywnym zabiegiem. Pizza Sukcesiliana i batony Kizzersy znikały z półek sklepowych w mgnieniu oka. Co wpłynęło na tak wielki sukces? W mojej ocenie jest to bezpretensjonalny charakter komunikacji, jak i samego rapera. Budując markę od samego początku na znanej personie, można uczynić ją maksymalnie autentyczną. To nie kolejny produkt X reklamowany przez osobę Y, to swojego rodzaju rozszerzenie uniwersum twórcy, w którym jego fani czują się komfortowo. Wszyscy pozostali mogą zostać zaintrygowani dowcipnym brandingiem oraz nietypowymi smakami - wylicza ekspert.

Nie wiadomo, czy maszyny zawładną kiedyś światem, ale przez moment królował Kerfuś.

- Narastające zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji w sieci (rysowane przez AI obrazy itp.) zostało doskonale przekute w akcję marketingową, która jednym zakupem (prawdziwy, funkcjonalny robot-asystent) zapewniła sieci ogromny buzz i prawdziwą lawinę contentu od użytkowników. Wszystko wskazuje na to, że Kerfuś będzie mieć więcej braci, a my jesteśmy świadkami narodzin osobliwego brand hero, którego możemy nie tylko oglądać w materiałach reklamowych, ale także wejść z nim w interakcję podczas codziennych zakupów. Ciekawe, jak rozwinie się ten trend. Warto przypomnieć, że własnego robota ma także eobuwie i Pizza Hut - przyznaje Marek Myślicki.

Rok 2022 zamknęliśmy kolejną odsłoną kampanii Kanapki Drwala. McDonald co roku stara się, by ich pomysły na spoty były tak kreatywne, jak kaloryczny jest najbardziej wyczekiwany burger w ofercie. - Pewnie dlatego stał się on w naszym kraju jednym z popkulturowych symboli zimy. W najnowszym spocie możemy zobaczyć wielkie, toczące się po mieście kule z włóczki. Świetnym rozwinięciem wykreowanego w filmie świata jest nie standard zrealizowany w jednej restauracji w Ustroniu. Cały lokal został ubrany w sweter. Ujmująca jest prostota i rozmach tego pomysłu, który stanowi doskonałą egzekucję do idei, która traktuje o ,,najprzytulniejszej zimie ever" - dodaje Marek Myślicki.

- Kampanią, która mnie do siebie nie przekonała, jest Pastella od Lisnera. Wykorzystanie Cleo w komunikacji, która w założeniach miała dotrzeć do młodszej generacji, wydaje się mniej trafionym pomysłem. Można było znaleźć influencera/Twórcę, który bardziej rezonuje z młodym pokoleniem i jest ,,niezagospodarowany”. Cleo jest już bardzo kojarzona z Media Expert, przez to wybór wokalistki wydaje się zabiegiem zachowawczym aniżeli próbą zrobienia czegoś świeżego - zapewnia Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_.

