Kanada przeznacza ponad 250 mld dolarów na pomoc dla farmerów i przemysłu żywnościowego

Kwota ponad ćwierć miliarda CAD jest przeznaczona zarówno na wsparcie dla farmerów, jak i firm przetwórczych sektora. Trudeau podkreślił, że Kanada jest piątym na świecie producentem żywności, a środki pomocowe służą zapewnieniu bezpieczeństwa łańcucha dostaw tak w Kanadzie, jak do krajów, dla których Kanada jest dostawcą. Kanadyjska Federacja Rolnictwa domagała się funduszy 10 razy większych, 2,6 mld CAD, ale Trudeau podkreślił, że obecny pakiet to "wstępna kwota". "Odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby" - dodał.

125 mln CAD rząd przeznaczył na dostosowanie sektora do obecnej sytuacji na rynku. Jest w tym do 50 mln CAD dla hodowców bydła na dłuższe wypasanie. Podobnej wielkości pomoc przewidziano dla hodowców trzody chlewnej. W skład pakietu pomocy wchodzi też 77 mln CAD dla rzeźni i firm pakujących mięso, które będą mogły przeznaczyć te środki na modernizację i ochronę pracowników. Kanadyjskie rzeźnie, szczególnie w Albercie, borykają się z problemem dużej liczby zachorowań wśród pracowników. Dziennikarze pytali Trudeau, dlaczego trzeba pomagać firmom, które są przecież bogatymi, działającymi na świecie korporacjami. "Musimy zapewnić dostawy dla Kanadyjczyków" - odpowiedział.

50 mln CAD przeznaczono na fundusz zakupu nadwyżek. Producenci ziemniaków i grzybów, a także hodowcy drobiu, mają obecnie problem ze sprzedażą, ze względu m.in. na zamknięte hotele i restauracje. Jak wyjaśnił Trudeau, zakupione nadwyżki zostaną przekazane organizacjom charytatywnym.

Na niewystarczającą liczbę zagranicznych pracowników, których co roku zatrudniają kanadyjscy farmerzy, uskarżają się obecnie producenci owoców i warzyw. Trudeau powiedział, że w tym roku do Kanady przyleciało już 90 proc. pracowników, zatrudnianych w wiosennym sezonie, a rząd pracuje nad możliwościami sprowadzenia większych grup.

Farmerzy kanadyjscy co roku zatrudniają 50-60 tys. zagranicznych pracowników rolnych, głównie z Meksyku, przy czym tylko w kwietniu jest to ok. 13 tys. osób. Pomimo COVID-19, rząd zgodził się na przylot zagranicznych pracowników i zapewnił farmerom 50 mln CAD na koszty obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.