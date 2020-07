Kanada stawia na wegetariański trend

Premier Justin Trudeau podkreślał, że produkcja roślinnych protein to "szybko rosnąca branża", kiedy ogłaszał niedawno wsparcie rządu federalnego. Państwo w ostatnich dniach przeznaczyło 100 mln CAD kredytów na korzystnych warunkach na sfinansowanie budowy w Winnipeg w Manitobie zakładów przetwarzających groszek i nasiona rzepaku na proszek proteinowy.

Mająca siedzibę w Manitobie Merit Functional Foods Corp. zamierza używać wyłącznie kanadyjskiego rzepaku i groszku, a zakłady mają być gotowe do końca br. Firma podpisała już umowy na przyszłą sprzedaż swoich wyrobów, które są używane w produkcji napojów, koktajli, batoników czy bezmięsnych burgerów. Merit Functional Foods Corp. to joint venture stworzone przez specjalizującą się w rozwoju produkcji protein roślinnych Burcon NutraScience i jej partnerów.

"Merit prognozuje przyszły wzrost popytu" - mówił cytowany w komunikacie prezes Burcon NutraScience Johann F. Tergesen. Według badań naukowców z Uniwersytetu Dalhousie opublikowanych dwa lata temu ok. 10 proc. Kanadyjczyków to wegetarianie i weganie.

Cytowany w mediach prof. Sylvain Charlebois z Uniwersytetu Dalhousie wskazywał, że dla producentów mięsa "trudnym faktem" jest to, iż większość wegetarian i wegan w Kanadzie to osoby poniżej 35. roku życia, co znaczy, że liczba osób niejedzących mięsa może rosnąć, bo młodzi ludzie swoje dzieci przyzwyczają do diety bezmięsnej.

Charlebois mówił, że główną przyczyną niejedzenia mięsa przez rosnącą grupę Kanadyjczyków jest chęć niewyrządzania krzywdy zwierzętom. Wskazywał też, że "naukowe dowody wydają się silną zachętą, by spożywać więcej białka pochodzenia roślinnego". W opublikowanych w styczniu ub. r. zaleceniach żywieniowych ministerstwa zdrowia, zredagowanych na podstawie badań naukowych, zachęca się do regularnego jedzenia "posiłków roślinnych - warzyw, owoców, zbóż z pełnego przemiału i protein roślinnych".

Według badań Uniwersytetu Guelph z ub. r., 85 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że przynajmniej jeden ich posiłek miesięcznie obywa się bez białek pochodzenia zwierzęcego. "To oczywiście może być przeszacowanie, ponieważ badani chcą się pokazać od dobrej strony. Niemniej zmiana jest rzeczywista" - pisał prof. Mike von Massow.