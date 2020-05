Kanada: W dobie epidemii powstają nowe modele biznesowe w branży spożywczej

W mijającym tygodniu kanadyjskie prowincje zaczęły stopniowo otwierać gospodarkę. Krajowy urząd statystyczny (Statistics Canada) wskazywał, że prawie trzy czwarte firm informowało o negatywnych skutkach obowiązku zachowywania odległości, w tym 40 proc. firm wskazywało, że z powodu tych ograniczeń nie przetrwa dłużej niż trzy miesiące. Premier Justin Trudeau podkreślił jednak w sobotę, że rząd pracuje nad planami dla gospodarki, ale kraj nadal znajduje się na etapie kryzysu i bieżącej pomocy.

Eksperci zwracają uwagę, że obecne ograniczenia będą kształtować przyszły rynek pracy. W opublikowanych w piątek wstępnych wynikach badania na temat pracy zdalnej, Uniwersytet Montrealski (UdeM) wskazywał, że możliwość pracy w domu odpowiada 39 proc. pracowników, niezależnie od płci. Prawie tyle samo - 37 proc. - wolałoby wrócić do biura. 85 proc. uczestników kanadyjskiego badania to osoby z wyższym wykształceniem, ich średnia wieku to 40 lat. Jedna trzecia badanych stwierdziła, że ich produktywność wzrosła, odkąd mogą pracować w domu, mimo obecności innego członka rodziny. Praca w domu nie sprzyja osobom, które mają poczucie izolacji, i tym, które do wykonania swojej pracy muszą kontaktować się z współpracownikami.

Z badania UdeM wynika, że ponad połowa badanych wprowadziła innowacyjne usprawnienia w swojej pracy. "W najmniejszych firmach ankietowani mówią o największej liczbie pomysłów, prawdopodobnie dlatego, że mają najmniej wsparcia od firmy i muszą liczyć na siebie" - podano w komunikacie UdeM.

Jak dokumentował Statistics Canada, konieczność zachowywania dystansu społecznego sprawiła, że prawie 48 proc. firm informowało, że na koniec marca 10 proc. lub więcej pracowników pracowało zdalnie, podczas gdy na koniec lutego było to ponad dwa razy mniej firm.

Trwa dyskusja o tym, jak będzie wyglądać przyszłe biuro. Jeszcze w opublikowanym 6 maja raporcie torontońska firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych CBRE wskazywała, że w pierwszym kwartale br. odsetek wolnych przestrzeni biurowych wynosił w Toronto tylko ponad 6 proc., a w Vancouver dwa razy mniej. "Covid-19 zaczął wpływać na tempo wynajmu w końcu marca" - napisano w raporcie. Teraz CBRE wskazuje, że stopniowy powrót pracowników do biur będzie się wiązał z np. czasowym zamknięciem takich przestrzeni jak firmowe stołówki.