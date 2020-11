Kanadyjscy farmerzy postanowili egzekwować od nafciarzy opłaty za użytkowanie gruntu

Dwoje farmerów w prowincji Alberta postanowiło pójść do sądu, by domagać się od firmy AlphaBow Energy Ltd należnej zapłaty za dzierżawę terenów pod szyby naftowe. Jak podkreśliła agencja Canadian Press, która napisała o sprawie, byłby to pierwszy w historii pozew zbiorowy przeciwko firmie sektora energetycznego za niewnoszenie opłat. AlphaBow Energy miała umowy z setkami właścicieli gruntów i do pozwu zbiorowego mogą dołączyć inni.

Canadian Press zacytowała wyjaśnienia, które AlphaBow Energy przekazała farmerom. Powołując się na "poważne skutki, jakie kryzys Covid ma dla przemysłu naftowego i gazowego", firma poinformowała, że wstrzymuje "wszystkie opłaty za dzierżawę na powierzchni".

To problem, który powiększyła pandemia i kryzys gospodarczy. Media od dawna zwracały uwagę, że w Albercie właściciel terenu nie ma prawa do surowców, a wiele firm wydobywających ropę naftową po zakończeniu eksploatacji porzucało szyby, pozostawiając sprzątanie właścicielom ziemi. Latem br. Petroleum Services Association of Canada (PSAC) ogłosiło, że prognozowana liczba szybów naftowych pozostających w eksploatacji wyniesie w tym roku 2800, podczas gdy w ubiegłym roku było to 4900 szybów.

Jednym z programów pomocowych, ogłoszonych przez rząd federalny jeszcze w kwietniu br., jest prawie 2,5 mld dolarów kanadyjskich (CAD) na pomoc dla sektora naftowego, w tym 1,7 mld CAD na rekultywację terenów po porzuconych i nieeksploatowanych szybach naftowych, zaś 750 mln CAD na fundusz finansujący redukcję emisji metanu. Opublikowany w tym tygodniu raport federalnych naukowców wskazał, że emisje metanu z kanadyjskich terenów wydobycia ropy są prawie dwa razy większe niż wcześniej oceniano, co oznacza problem w osiągnięciu celów redukcji emisji.

Alberta przez lata czerpała znaczną część swoich dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobycie ropy naftowej i gazu, jednak od sześciu lat te wpływy stale maleją. W latach 2014-2015 ceny spadły z 107 USD za baryłkę ropy w czerwcu 2014 r. do 42 USD w marcu 2015 r., potem prowincja doświadczyła kolejnych dwóch kryzysów. W 2018 r. rząd premier Rachel Notley wprowadził nawet ograniczenia wydobycia.

Zaś w marcu br. dopiero co przedstawiony budżet Alberty stał się uboczną ofiarą trwającej między Arabią Saudyjską a Rosją wojny o poziom wydobycia ropy naftowej, kiedy ceny baryłki ropy spadły poniżej 30 USD.