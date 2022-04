Kantar: na święta wielkanocne przygotowujemy za dużo jedzenia

Ponad połowa Polaków przygotowuje na święta wielkanocne za dużo jedzenia, które potem trafia na śmietnik - wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Public. W koszu najczęściej ląduje sałatka jarzynowa i pieczywo.

Autor: PAP

Data: 11-04-2022, 12:52

W koszu najczęściej ląduje po świętach sałatka jarzynowa i pieczywo/ fot. Unsplash

Kantar Public na zlecenie Too Good To Go postanowił zapytać Polaków o ich praktyki dotyczące wyrzucania nadmiaru jedzenia, szczególnie w okresie świątecznym.

Jak wynika z badania 54 proc. Polaków przygotowuje większą ilość jedzenia, niż jest to potrzebne na dwa dni świąt wielkanocnych. Mniejszy odsetek (41 proc.) przyrządza potrawy wyłącznie na dni świąteczne.

Zwrócono uwagę, że większa ilość jedzenia na święta powoduje, że jej część może się zmarnować i trafi do kosza na śmieci. 38 proc. Polaków potwierdziło, że zdarzyło się im wyrzucić jedzenie przygotowane na Święta Wielkanocne. Inne zachowanie zadeklarowało z kolei 63 proc. respondentów.

Najczęściej wyrzucamy sałatkę i pieczywo

Badanie wykazało ponadto, że najczęściej wyrzucanymi potrawami są sałatka jarzynowa (62 proc.) oraz pieczywo (39 proc.).

Kantar Public dodał, że badanie wykazało, że w tym roku większość z Polaków ma zamiar zwracać większą uwagę na kwestię marnowania żywności podczas najbliższych świąt wielkanocnych (64 proc.) niż to było w przeszłości. Przeciwne stanowisko posiada 6 proc. badanych, natomiast 31 proc. jest przekonanych, iż nic w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Oszczędzanie = niemarnowanie

Sondaż pokazał, że większa troska związana z marnotrawieniem żywności wynika przede wszystkim z rosnących cen artykułów spożywczych. Taką odpowiedź wskazało 66 proc. badanych. 44 proc. z nich uważa z kolei, że obecnie ma większą wiedzę o tym, jak unikać marnowania żywności. Ponad jedna czwarta (26 proc.) ankietowanych ma zwracać większą uwagę na marnotrawstwo żywności z powodu złego wpływu produkcji żywności na środowisko naturalne.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-14 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków.