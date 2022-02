Kara prawie 13 tys. zł za przekroczenie limitu ceny cukru o 13 gr

Karę miliona forintów (12 790 zł) wymierzono jednemu ze sklepów na Węgrzech, gdzie sprzedawano cukier o 10 ft (13 gr) drożej, niż wynosił limit cenowy – poinformowało we wtorek Ministerstwo Innowacji i Technologii.

Autor: PAP

Data: 23-02-2022, 08:49

Na Węgrzech wprowadzono ceny maksymalne m. in. na cukier/ fot. Unsplash

Naruszenie stwierdzono w jednym ze sklepów sieci spożywczej poza Budapesztem.

1 lutego na Węgrzech wszedł w życie limit cen na niektóre artykuły spożywcze. Zgodnie z decyzją rządu mąkę pszenną, mleko krowie o 2,8-procentowej zawartości tłuszczu, cukier, olej słonecznikowy, udziec wieprzowy i piersi kurze nie mogą kosztować więcej, niż po ile sprzedawano je w danym sklepie 15 października 2021 roku.

Według resortu przeprowadzono około 800 kontroli sklepów w różnych miejscach oraz online. W 17 sklepach nie zapewniono odpowiedniej ilości towarów objętych limitem cenowym.

Jak podał wiceminister innowacji i technologii Peter Cseresnyes, dotąd wymierzono 11 grzywien w łącznej wysokości 1,6 mln ft (ponad 20 tys. zł).

Limit cenowy ma obowiązywać do 1 maja. Według rządu ma on się przyczynić do obniżenia inflacji, która w ubiegłym roku wyniosła 7,4 proc.