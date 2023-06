Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział w środę, że żywi "realistyczną nadzieję" na pokój w Ukrainie. Przyznał zarazem, że nie ma na to obecnie "wielkich perspektyw".

Podczas wizyty w Udine, na północy Włoch, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podkreślił: "Musimy nadal oferować kanały pokoju poprzez mediacje i pośrednictwo, ale nie wydaje mi się, by obecnie były wielkie perspektywy na to, by taka oferta była przyjęta".

"Cały świat jest zaniepokojony tą wojną, a wspólnota międzynarodowa musi dalej oferować perspektywy pokoju" - dodał kardynał Parolin.

Przypomniał, że wśród różnych inicjatyw jest też i ta Stolicy Apostolskiej, która od początku wyraża gotowość mediacji.

Na początku czerwca w Kijowie był wysłannik papieża Franciszka, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Matteo Zuppi, który rozmawiał między innymi z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej kardynał Parolin mówił, że w ramach misji papieskiego wysłannika przewidziane są też jego rozmowy w Moskwie. Nie wiadomo nadal jednak, czy kardynał Zuppi pojedzie do Rosji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka