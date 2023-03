Widocznym trendem w świecie e-commerce jest coraz szersze zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w celu lepszego dostosowania oferty, rekomendacji, ale i usprawnienia procesów obsługi klienta za pomocą inteligentnych chatbotów - mówi Karol Gruszczyński, kierownik sprzedaży na wszystko.pl.

Karol Gruszczyński, kierownik sprzedaży na wszystko.pl. fot. mat. pras.

Czy e-commerce i retail to dwie twarze tego samego biznesu?

Cel na pewno jest ten sam, czyli sprzedaż oraz kupno potrzebnych towarów, ale właśnie e-commerce to przyszłość zakupów, ponieważ daje znacznie większe możliwości niż retail.

Mam na myśli możliwości, które realnie wpływają na najważniejszy element zakupów, czyli ich cenę oraz dostępność, a ta jest tu w zasadzie nieograniczona, ponieważ mamy do wyboru cały przekrój dostawców w jednym miejscu przy znaczne niższych kosztach obsługi takich jak: personel, sklep, ekspozycja czy magazyn, który może znajdować się w zasadzie w dowolnym miejscu.

Który kanał jest lepszy dla skutecznej sprzedaży przez internet - sklep firmowy czy platforma sprzedażowa? Jakie są wady i zalety obu rozwiązań?

Oba te warianty mają swoje plusy i minusy, ale to platformy sprzedażowe - dzięki temu, że działają na rzecz dużej grupy odbiorców - posiadają większe możliwości negocjacyjne z zewnętrznymi partnerami, takimi jak operatorzy płatności i logistyki. Są w stanie zaproponować tańsze rozwiązania, niż te, które może wynegocjować pojedynczy sprzedawca. Ponadto pamiętajmy, że platforma sprzedażowa dostarcza gotowe rozwiązania, sprzedawca ogranicza się często tak naprawdę tylko do wystawienia ofert i ich obsługi. Nie musi zlecać stworzenia sklepu i nim zarządzać.

Na pewno plusem własnych sklepów jest brak prowizji sprzedażowych, ale w tej kwestii marketplace wszystko.pl wyciąga rękę do sprzedających i przez najbliższe lata nie będzie pobierać żadnych opłat. Oferujemy 0% prowizji od sprzedaży w każdej kategorii.

Jakie są najważniejsze cechy dobrej platformy sprzedażowej e-commerce?

To, na co stawiamy we wszystko.pl, to zdecydowanie intuicyjny i przyjazny interfejs. Chcemy, by kupujący czuł się na naszej platformie dobrze, a wyszukiwanie interesującego go produktu nie sprawiało żadnych problemów. Co więcej, we wszystko.pl bardzo duży naciska kładziemy na wyszukiwarkę – chcemy, by była ona naszym wyróżnikiem. Kolejnym ważnym elementem jest szerokość oferty, tak, by klient miał możliwość wyboru produktu, ale również i sprzedawcy.

Natomiast z punktu widzenia naszych dostawców istotny jest łatwy sposób integracji, który pozwoli na efektywne wystawienie ofert, zarządzanie nimi oraz ich obsługę. Dlatego staramy się cały czas rozwijać możliwości integracyjne, by było ich jak najwięcej. Obecnie umożliwiamy integrację przez system BaseLinker, oprogramowania Comarch ERP i Open API. Produkty dodawać można też klasycznie przez Managera Sprzedaży.

Rozmawiając o dobrych cechach marketplace, na pewno warto też wspomnieć o odpowiednio zaplanowanych działaniach marketingowych, bo to one mają ogromny wpływ na generowanie ruchu na platformie. O to też dbamy, rozwijając dedykowane rozwiązania – mailingi produktowe, promocję na banerach i w mediach społecznościowych – czy organizując m.in. szerokozasięgowe kampanie w digitalu i we współpracy z największymi wydawcami mediowymi w kraju.

Jakie rodzaje produktów można sprzedawać w marketplace? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? Czy “wirtualne centrum handlowe” jest również dobrym miejscem dla sklepów sprzedających w kategorii „Supermarket”? Jakie korzyści mogą odnieść właściciele tych sklepów ze sprzedaży w marketplace? Jakie korzyści z korzystania z platformy mogą odnieść klienci kupujący w tej kategorii?

W handlu internetowym, podobnie jak w handlu tradycyjnym, występują ograniczenia w sprzedaży. Jest to długa lista, więc nie będę wymieniał ich wszystkich, ale podam przykłady, by to zobrazować:

- Alkohol i produkty tytoniowe

- Broń

- Leki na receptę

- Materiały wybuchowe

Dodatkowo przy niektórych kategoriach występują szczególne ograniczenia. Przykładowo nasiona i rośliny przeznaczone do sadzenia muszą mieć w większości przypadków specjalny paszport. Jak widać, analogicznie jak w handlu tradycyjnym, występujące ograniczenia w e-commerce są podobne, a przed rozpoczęciem sprzedaży warto zapoznać się z nimi.

Czy „wirtualne centrum handlowe” jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu?

Oczywiście, co wyraźnie pokazała nam pandemia COVID-19, kiedy to zostaliśmy praktycznie zamknięci w domach, a większość kupujących przeniosła swoje zakupy właśnie do Internetu, w dużej części po to, by kupować produkty branży FMCG. Korzyści dla sprzedawców z tego segmentu są wyraźne np. niższe koszty obsługi, ponieważ magazyn produktów można mieć w dowolnym miejscu, nie płacąc ogromnych czynszów za wynajem lokali w dobrych lokalizacjach. Obsługę klienta po części możemy zlecić chatbotowi, a nasz sklep będzie otwarty 24/7.

Dla klienta korzyści płyną bezpośrednio od sprzedających, bo dzięki temu że dostawca obniża koszty swojej działalności, może zaoferować niższą cenę produktu. Co więcej, klient otrzymuje szerszą ofertą, niż jakby musiał kupować w pojedynczym sklepie. Zakupy w supermarketach to zakupy powtarzalne, które robimy przynajmniej raz w tygodniu, co wiąże się z utratą sporej ilości czasu. W Internecie po pierwsze możemy to zrobić wygodnie z fotela, a ponadto skorzystać z zapisanych list zakupowych, które mogą być powielane. Słowem: Oszczędzamy swój czas, który możemy przeznaczyć na inne aktywności.

Czy korzystanie z platformy zakupowej może wpłynąć pozytywnie na identyfikację klientów ze sklepami danych marek oferującymi produkty takie jak np. chemia gospodarcza, karmy dla zwierząt, słodycze czy akcesoria do sprzątania? Krótko mówiąc takich, których konsument używa na co dzień w domu?

Tak, sprzedawca na marketplace ma możliwość przygotowania dokładnego opisu produktu i wykazać się przy tym wiedzą ekspercką w danej kategorii. Tym samym klient może dowiedzieć się więcej o produkcie, który go interesuje i na pewno więcej niż w sklepie, ponieważ nie zawsze będzie miał możliwość rozmowy z obsługą sklepu na temat danego asortymentu.

Dodatkowo obecność sklepów w sprzedaży internetowej pozytywnie wpływa na ogólne postrzeganie marki, ponieważ takimi działaniami sprzedawca pokazuje, że podąża z duchem czasu i rozwija swoje możliwości sprzedażowe. Trudno obecnie wskazać znaną globalną markę, która nie prowadzi sprzedaży w Internecie.

Czy platforma sprzedażowa na której sprzedają marki z kategorii „Supermarket” może być zintegrowana z dostawcami takimi jak Uber Eats, Glovo, dostarczającymi zakupy z supermarketu do klientów?

Oczywiście możliwość zintegrowania jest zawsze poprzez Open API. Dlatego warto podejmować rozmowy z operatorem, by razem znaleźć i wypracować płaszczyznę do współpracy. Dlatego też już na tym etapie zapraszamy do rozmów wszystkich partnerów, którzy widzą możliwości wspólnych działań.

Czy dobra platforma sprzedażowa umożliwia zbieranie i analizowanie danych pozwalających na dostosowanie oferty supermarketów do potrzeb i preferencji klientów?

Tak, dane, które posiadają platformy sprzedażowe to ogromna kopalnia wiedzy. Z tego powodu platformy, które prowadzą własne sklepy, coraz mniej tą wiedzą chcą się dzielić. Jest to związane z tym, że analizy wyraźnie pokazują, jakie produkty w jakich cenach sprzedawać, by na tym zyskać. Co sprawia, że w przypadku dużych platform negocjacje z producentem są łatwiejsze niż dla przeciętnego sprzedawcy, ponieważ podobnie jak dyskont w handlu tradycyjnym, tak i operator platformy może zapewnić duże wolumeny sprzedażowe i kupić znacznie więcej towaru od dostawcy w atrakcyjniejszej cenie.

Handlowcy mogą korzystać z platform eBay, Allegro, Amazon. Czy jest jeszcze na tym rynku miejsce na nowe, mniejsze platformy?

Jak najbardziej, ponieważ e-commerce w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Widać to chociażby z przedstawionych przez organizację badawczą PWC danych, gdzie wartość polskiego rynku na przełomie najbliższych 6 lat ma się podwoić i z 91 mld zł w 2021 osiągnąć 187 mld w 2027.

Ponadto da się zauważyć również coraz większą liczbę kupujących online. Mówimy już o 77% klientów e-commerce, czyli ok. 22 mln użytkowników Internetu, którzy deklarują zakupy w sieci. Jak widać, rynek jest ogromny i jest to odpowiedni moment na dostarczenie klientom, jak i sprzedawcom polskiej alternatywy sprzedaży na marketplace.

Ambicje mamy ogromne, chcemy w dynamicznym tempie osiągnąć dużą liczbę ofert na naszej platformie, by dorównać tym popularnym serwisom, które zostały wymienione. Dodam jeszcze, że jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Comarch, czyli jednej z największych firm IT w Polsce. Daje nam to dobrą pozycję wyjściową, ponieważ sprzedawcy darzą nas dużym zaufaniem i wiedzą, że jesteśmy wiarygodnym partnerem.

Czy proces zmiany platformy sprzedażowej jest skomplikowany? Jakie ułatwienia w tym zakresie powinna oferować dobra platforma sprzedażowa?

Tak naprawdę wszystko zależy od narzędzia integracji, jakim dany dostawca dysponuje. Gdy korzysta z podstawowego systemu, jakim jest manager sprzedaży dostępny bezpośrednio z poziomu platformy, to w przypadku posiadania szerokiej gamy produktów proces będzie wymagał większego zakresu prac, ponieważ każdą ofertę trzeba wprowadzić indywidualnie i nie ma sposobu na automatyzację. Obecnie jednak większość firm korzysta z dedykowanych narzędzi do integracji i zarządzania ofertami. Jest to ogromne ułatwienie zarówno w samym procesie wystawiania ofert, jak i późniejszym zarządzaniu nimi. My jako platforma oczywiście również dysponujemy takimi rozwiązaniami. Dodatkowo wszyscy użytkownicy naszych systemów Comarch ERP mają to zaimplementowane już w samym systemie, dzięki czemu mogą łatwo zintegrować się z wszystko.pl. Dzięki temu dostawcy minimalizują wkład pracy, jaki muszą włożyć, by wystawiać oferty, zarówno na naszej platformie, jak i na każdej innej, która posiada takie możliwości integracji.

Na wszystko.pl sprzedawcy mogą zintegrować się zarówno przez systemy Comarch ERP, jak i BaseLinkera lub Open API.

Jakie są najważniejsze trendy w e-commerce, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzących latach?

Widocznym trendem w świecie e-commerce jest coraz szersze zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w celu lepszego dostosowania oferty, rekomendacji, ale i usprawnienia procesów obsługi klienta za pomocą inteligentnych chatbotów. Trzeba też zwrócić uwagę na wyszukiwarki, które dają coraz większe możliwości. Już w wielu przypadkach nie musimy wpisywać hasła produktu, którego poszukujemy, wystarczy, że posłużymy się zdjęciem poszukiwanego produktu, lub po prostu powiemy, co chcemy kupić, a wyszukiwarka szybko odnajdzie i zaproponuje nam wybrane przedmioty, uwzględniając przy tym nasze rozpoznane już preferencje.

W najbliższym czasie sklepy internetowe staną się na pewno dużo bardziej inteligentne. Kolejnym zauważalnym trendem jest ekologia i tutaj handel e-commerce mierzy się z dużym wyzwaniem, ponieważ trudno jest wyeliminować opakowania wysyłkowe, a to one w dużej mierze są uznawane przez konsumentów za nieekologiczne. Natomiast opakowania wielorazowego użytku generują wysokie koszty obsługi, dlatego znalezienie rozwiązania nie jest takie proste.

Coraz częściej mówi się o działaniach przedsiębiorstw, które w celu zminimalizowania śladu węglowego podejmują określone inicjatywy. Dla klienta ma to duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowej.