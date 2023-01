7 stycznia to kolejny, dłuższy dzień tego roku. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 7:40, a zajdzie o 15:43. Tego dnia w kościele prawosławnych obchodzone jest Boże Narodzenie. Natomiast w kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy dzisiaj Dzień Dziwaka.

Kartka z kalendarza 7 stycznia. W kościele prawosławnych obchodzone jest dzisiaj Boże Narodzenie. / fot. JS

7 stycznia słońce wstało o godzinie 7:40, o 11:42 będzie w zenicie, a zajdzie o 15:43. Imieniny obchodzą dzisiaj: Julian, Kryspin, Lucjan, Chociesław, Izydor, Kanut, Łucjan, Mateusz, Nicetas, Rajmund, Rajmunda, Rajnold, Teodor, Walenty, Walentyn i Wirginia.

Pogoda na 7 i 8 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa wschodnia i południowa są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje głęboki niż z ośrodkiem nad Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska pozostanie w zasięgu rozległej zatoki niżowej wraz z układem frontów atmosferycznych, która powoli będzie się wypełniać i przemieszczać na wschód. Napływa ciepła, polarna morska masa powietrza, początkowo nad północno-wschodnią Polską pozostanie chłodna, polarna kontynentalna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na sobotę 7 grudnia

W sobotę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Początkowo na zachodzie, w centrum i na południu miejscami możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od około -3 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W nocy w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie małe i umiarkowane. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m, głównie w południowej części kraju. Na północnym wschodzie miejscami słabe opady śniegu. Na Podkarpaciu możliwa mżawka. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie, w centrum około 2 st. C, do około 5 st. C na zachodzie. Chłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu, miejscami -3 st. C, a w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Pogoda na niedzielę 8 grudnia

W niedzielę w Polsce zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie okresami opady deszczu, na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju i północy kraju okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni i południowy. W rejonach podgórskich Tatr porywy wiatru około 80 km/h, wysoko w Tatrach i Bieszczadach porywy osiągać mogą 100 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.