10 marca to 69 dzień roku. Dwa dni po dniu kobiet świetujemy dzień mężczyzn.





Kartka z kalendarza. 10 marca to Dzień Mężczyzn/fot. shutterstock

10 marca: Dzień Mężczyzn

10 marca to 69 dzień roku. Słońce wstało o 5:59 a zajdzie o 17.33.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Cyprian, Makary oraz Aleksander, Eugenia, Gaja, Gajusz, Piotr, Porfirion, Symplicjusz, Symplicy, Zwnisława

Nietypowe święta:

Dzień Mężczyzn

Dzień Całowania w Czoło

Dzień Mario

Międzynarodowy Dzień Peruki

Międzynarodowy Dzień Dud

Pogoda 10 marca 2023

Dziś na północy śnieg, deszcz ze śniegiem i lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. Przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm❄ Poza tym opady deszczu. Na południu przejaśnienia.

🌡Temperatura od -1°C na płn., 6°C w centrum do 15°C na płd.💨 Wiatr porywisty, w górach do 90 km/h.