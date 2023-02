11 lutego to 42 dzień roku i szósty tydzień 2023 roku. Dziś obchodzimy m.in. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 11 lutego

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 06:56. O godzinie 11:50 słońce było w zenicie, a zajdzie o 16:43.

11 lutego imieniny obchodzą: Bernadeta, Łazarz, Maria, Adolf, Adolfa, Benedykt, Bertrada, Cedmon, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Lucjusz, Łucjusz, Olgierd, Paschalis, Sekundyn, Seweryn, Świętomira, Teodora oraz Wiktoria.

Nietypowe święta:

Światowy Dzień Chorego

Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

11 lutego to m.in. Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostępu do pożywienia oraz wody. Leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Lasy Państwowe na dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym przeznaczają ok. 6 mln zł - czytamy w serwisie lasy.gov.pl.

Karma jest dostępna w stałych punktach dokarmiania takich jak paśniki czy buchtowiska. Tylko siana corocznie w Lasach Państwowych wykłada się ponad 1 tys. ton. Poza tym w tych leśnych stołówkach można znaleźć także inne smakołyki, np. 12 tys. ton karmy soczystej, czyli buraków lub sianokiszonki oraz 4 tys. ton zbóż.

Pogoda na 11 lutego

W obszar wyżowy nad Polską nasuwa się strefa frontu atmosferycznego, która w ciągu dnia zmieni pogodę w wielu regionach kraju. Na froncie ciepłym i chłodnym pojawią się opady deszczu, lokalnie również śniegu. Odczujemy także silny wiatr, na północy o sile wichury. Po przejściu frontu chłodnego w nocy z 11-12 lutego 2023 pojawią się przymrozki, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Sprawdźmy godzina po godzinie, kiedy i gdzie popada - podaje serwis dobrapogoda24.pl.

Opady pojawią się miejscami początkowo między Podlasiem i województwem zachodniopomorskim, przy czym im dalej na zachód, tym będą bardziej rozproszone. Obecnie słabe opady, w tym mżawki notujemy na północy między Białymstokiem, a Piłą i Gdańskiem. Z kolei śnieg z deszczem jest notowany w Warszawie. Na początku zachmurzenia występuje front ciepły, a całą strefę zamyka front chłodny.