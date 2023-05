11 maja to 131 dzień tego roku. Według kalendarza świąt nietypowych obchodzimy dzisiaj m.in. Dzień bez śmiecenia.

11 maja 2023 roku słońce wstało o godz. 04:45, o godz. 12:32 będzie w zenicie, natomiast zajdzie o 20:19.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Franciszek, Ignacy, Miranda, Adalbert, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Gwalbert, Iga, Lutogniew, Majol, Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert, Waldebert i Zuzanna.

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj: Dzień bez śmiecenia i dzień doradcy podatkowego.

Prognoza pogody na 11 i 12 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Europie od Półwyspu Apenińskiego po Wielką Brytanię i północ Skandynawii rozciąga się obszar obniżonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska jest w zasięgu wyżu znad Litwy, tylko krańce południowo-zachodnie kraju znajdują się na skraju niżu znad Zatoki Genueńskiej. Ze wschodu nadal napływa powietrze polarne kontynentalne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i rośnie.

W czwartek w kraju zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. na wschodzie i Półwyspie Helskim do 23 st. na Nizinie Szczecińskiej; w rejonach podgórskich Karpat około 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 2 st. na wschodzie, około 5 st. w centrum i w rejonach podgórskich Sudetów, do 9 st. na zachodnim wybrzeżu. Na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do -1. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W Bieszczadach wiatr w porywach do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Przelotny deszcz możliwy także miejscami na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15 st. na półwyspie Helskim, Podkarpaciu i w Kotlinie Kłodzkiej, około 19 st. w centrum i na północnym wschodzie, do 22 st. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W czwartek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i wschodni.