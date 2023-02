12 lutego to 43 dzień roku i szósty tydzień 2023 roku. Dziś obchodzimy m.in. Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem.

Kartka z kalendarza: 12 lutego

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 06:54. O godzinie 11:50 słońce jest zenicie, a zachodzi o 16:45.

12 lutego imieniny obchodzą: Benedykt, Ludwik, Norma, Aleksy, Ammonia, Ammoniusz, Ampelia, Ampeliusz, Antoni, Bartłomiej, Bonfilia, Bonfiliusz, Damian, Datyw, Etelwold, Eulalia, Ewa, Feliks, Gaudenty, Gerard, Grzegorz, Hilarion, Hilariona, Humbelina, Jakub, Jan, Julian, Juwencjusz, Laurenty, Ludan, Maryna, Melecjusz, Mikołaj, Modest, Paweł, Saturnin, Saturnina, Tomasz oraz Trzebiesława.

Nietypowe święta:

Światowy Dzień Małżeństwa

Światowy Dzień Darwina

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

12 lutego to m.in. Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

Data ta odnosi się do opatentowania przez Lewisa Edsona Watermana pierwszego wiecznego pióra, które miało miejsce w 1884 roku w Nowym Jorku. Z czasem dzień ten stał się raczej sposobem na to, by podtrzymać piękną tradycję odręcznego pisania za pomocą pióra.

Pogoda na 12 lutego

Polska dostała się pod wpływ wyżu i z upływem dnia będzie przeważnie pogodnie, jedynie początkowo na południu, głównie w Karpatach mogą się zdarzyć zanikające słabe opady śniegu. Początkowo większe zachmurzenie możliwe jest również na południu szczególnie w rejonach podgórskich, gdzie zdarzą się lokalne zanikające słabe opady śniegu, ale i tutaj z upływem dnia będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Do wieczora rozpogodzi się do bezchmurnego nieba na wschodzie i południu - informuje serwis dobrapogoda24.pl.

Do Polski napływa przejściowo powietrze arktyczne, dlatego dziś po przejściu chłodnego frontu będzie chłodniej, a w nocy praktycznie w całym kraju ponownie chwyci mróz. Spodziewamy się maksymalnie, od 1, do 5 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam miejscami utrzyma się niewielki mróz, zwłaszcza na Podhalu