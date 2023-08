13 sierpnia to 225 dzień roku dzień roku i 32 tydzień roku. 13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.

Kartka z kalendarza. 13 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, fot. shutterstock

13 sierpnia. Kartka z kalendarza

13 sierpnia wschód słońca nastąpił o godzinie 05:15. O godzinie 12:40 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o godz. 20:06.

13 sierpnia imieniny obchodzą: Diana, Hipolit, Kasjana, Benild, Helena, Hipolita, Jan, Kasjan, Konkordia, Maksym, Poncjan, Radegunda, Radomiła, Sekundyn, Wigbert oraz Wolebor.

Według kalendarza świąt nietypowych 13 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Organizuje je od 1992 roku międzynarodowa organizacja „Klub Leworęcznych” (ang. The Left Handers Club), powstała w 1990, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. W Polsce po raz pierwszy święto obchodzone było w 2006 roku.

Pogoda 13 sierpnia

- W niedzielę w zachodnich regionach pojawią się opady deszczu i burze. W centrum zachmurzenie będzie umiarkowane, a na wschodzie okaże się małe. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. na Pomorzu, do 28-29 st. C w środkowej i południowej Polsce, niewykluczone, że w Małopolsce temperatura wzrośnie do nawet 30 st. C - podaje tvn24.pl.