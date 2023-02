14 lutego słońce wzeszło o 06:50, a zachodzić będzie o 16:49. To 45 dzień roku. Dziś obchodzimy Walentynki.

Kartka z kalendarza. 14 lutego to Walentynki /fot. Unsplash

Imieniny dzisiaj obchodzą: Cyryl, Metody, Walenty a także Abraham, Adolf, Adolfa, Antonin, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Dionizja, Dionizy, Dobiesława, Eleukadia, Eleukadiusz, Flawian, Florentyn, Jan Chrzciciel, Jerzy, Jordan, Józef, Konrad, Konrada, Krystyna, Liliana, Maro, Maron, Mikołaj, Modest, Niedamir, Niedomira, Niemir, Nostrian, Teodozja, Teodozjusz, Teodozy, Walentyn, Wincenty, Witalis, Zenon.

Inne święta, które są obchodzone 14 lutego to Dzień Chorych na Padaczkę oraz Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca.

14 lutego: Dzień zakochanych – Walentynki

Jak podaje Wikipedia, święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata.

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. XX wieku.

14 lutego: Pogoda na Walentynki

We wtorek 14 lutego zachmurzenie będzie duże. Więcej słońca może się pojawić na północy i na krańcach zachodnich. W Karpatach i Bieszczadach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, którego spadnie do 5 cm. Początkowo z rana na zachodzie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od zera na Podhalu, 4 stopnie Celsjusza na wschodzie, 6 w centrum do 7 na krańcach zachodnich.

Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na południu porywisty, w górach porywy wyniosą do 65 km/h. Wiatr północno-zachodni, a na zachodzie zmienny.

W nocy zachmurzenie duże. Na wschodzie opady deszczu i mżawki. Na Podkarpaciu będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach spadnie do 5 cm śniegu. W całym kraju mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 200 metrów.

Temperatura minimalna -5 stopni Celsjusza na terenach podgórskich Sudetów. Na pozostałym obszarze od -1 stopnia na krańcach wschodnich, 1 w centrum, do 3 stopni nad morzem.

Wiatr w całym kraju będzie słaby, zmienny, z przewagą zachodniego.