15 grudnia to 349 dzień tego roku. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Herbaty.

Kartka z kalendarza: dziś dzień herbaty /fot. Unsplash

Kartka z kalendarza

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 7:36. O godzinie 11.28 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:26.

Imieniny obchodzą: Celina, Walerian, Antoni, Bachus, Bakchus, Drogosław, Drogosława, Euzebiusz, Ireneusz, Jan, Maksymin, Maksymina, Maria, Maryn, Maryniusz, Mścigniew, Mścigniewa, Saturnin, Teodor, Weronika, Wiktor, Wolimir.

15 grudnia to Dzień Herbaty

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Herbaty, Święto Służby Metrologii Wojskowej, Dzień Zamenhofa (Dzień Esperanto)

Dzień Herbaty. Co to za święto?

W roku 2022 Dzień Herbaty przypada na 15 grudnia. Pierwsze święto herbaty odbyło się w Nowym Delhi 15 grudnia 2005 roku. Herbata to napar przyrządzany z liści i pąków grupy roślin, nazywanych tą samą nazwą, należących do rodzaju kamelia. Rośliny te są do siebie podobne, traktowane jako odrębne gatunki lub odmiany jednego gatunku – herbaty chińskiej.

Istnieje wiele rodzajów herbaty. Najpopularniejsze z nich to herbata czarna, zielona, biała, pu-erh (czerwona), ulung (niebieska), aromatyzowana i prasowana.

Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez wypicia aromatycznej herbaty lub stawiającej na nogi kawy. Wybór pomiędzy nimi bywa trudny, gdyż oba napoje posiadają szereg zalet. Kawa, dzięki zawartej w niej kofeinie, daje energię i pobudza sprawność psychiczną. Herbata natomiast, prócz niewątpliwych walorów smakowych oraz aromatycznych, przejawia właściwości lecznicze. Który z produktów jest zatem wypijany przez nas w większych ilościach?

Jak wykazały badania przeprowadzone w sklepach „Czas na Herbatę”, liderem w tej kategorii pozostaje herbata (oczywiście, z uwagi na asortyment oferowany przez markę wynik ten może wydawać się naturalny). W ciągu dnia sięgamy po nią najczęściej od dwóch do trzech razy – (takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 29% i 26% ankietowanych). Tymczasem kawą rozkoszujemy się zazwyczaj dwa (36% ankietowanych) lub jeden raz dziennie (35% ankietowanych).

Sondaż wykazał również, że prawie 1/4 badanych wypija jedną filiżankę herbaty, a z kolei trzy filiżanki kawy - 1/5. Kolejne miejsca to: cztery i więcej porcji herbaty (21% ankietowanych), a także cztery bądź więcej porcji.

15 grudnia: pogoda na dziś

W piątek Polska będzie w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Do kraju nadal będzie napływać zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Pod względem pogody piątek będzie bardzo podobny do czwartku, ale ze zdecydowanie słabszymi opadami we wschodniej połowie kraju. Na wschodzie i w centrum temperatury utrzymywać się będą poniżej zera, więc śnieg nie będzie topniał. Im dalej na zachód, mniej opadów i temperatura będzie wyższa. Można powiedzieć, że na zachodniej połowie będzie jesiennie, a na wschodniej zimowo" - powiedział Michał Ogrodnik z IMGW-PIB.

Przed południem na zachodzie i na północy kraju miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i możliwa jest słaba mżawka. Na pozostałym obszarze prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i w górach śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około zera w centrum, do 7 stopni na plusie na zachodnich krańcach Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.(PAP)