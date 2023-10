Kartka z kalendarza. 16 października to Światowy Dzień Żywności i Światowy Dzień Chleba

16 października to wiele powodów do celebracji. Dziś świętujemy m.in. Dzień Szefa, Światowy Dzień Żywności i Światowy Dzień Chleba.

16 października przypadają dwa "spożywcze dni", dzisiaj obchodzimy: Światowy Dzień Żywności i Światowy Dzień Chleba./fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 16 października

16 października to 289. dzień roku, 42 tydzień roku.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Ambroży, Gaweł oraz Aurelian, Dionizy, Elifia, Elifiusz, Emil, Florentyn, Florentyna, Gerard, Gerarda, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Lubgost, Maksyma, Małgorzata, Martynian, Nereusz, Walenty, Walentyn.

Słońce weszło o 7:01. Zachód słońca nastąpi o 17:41.

Dzień trwa 10 godz. 40 min, jest krótszy od najdłuższego o 6 godz. i 6 min. i jest dłuższy od najkrótszego o 2 godz. i 57 min.

Do końca astronomicznej jesieni pozostało 66 dni.

Światowy Dzień Żywności

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. To święto zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1979 roku, upamiętniające powstanie tej organizacji.

Światowy Dzień Żywności ma na celu pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z głównych globalnych wyzwań naszych czasów. Nadal nie każdy zdaje sobie sprawę, że od tego, co zdecydujemy się włożyć do żywnościowego koszyka zakupowego, zależy bezpieczna przyszłość całych pokoleń i stan planety. W końcu, wybierając dany produkt mówimy „tak” konkretnemu sposobowi produkcji żywności, a co za tym idzie także zastosowanym technikom rolniczym, dobrostanowi zwierząt i poszanowaniu zasobów ziemi. Tu potrzebne są małe, ale częste kroki, bo zmiana dziś to zielone światło dla bezpieczniejszej przyszłości.

Światowy Dzień Chleba

16 października świętujemy również Światowy Dzień Chleba. Do produkcji prawdziwego pieczywa potrzeba tylko trzech podstawowych składników – wody, mąki z których przygotowuje się zakwas, oraz soli.

"W Polsce chleb jest nie tylko częścią naszego codziennego menu i produktem spożywczym, ale także ważnym symbolem kulturowym" - mówi Aleksandra Cichowska-Majchrzak z istniejącej od niemal 100 lat warszawskiej piekarni. W Polsce jest kilkaset gatunków chleba. Najstarszy wypiek piekarniczy pochodzi sprzed 14 400 lat.

Co roku 16 października jest obchodzony Światowy Dzień Chleba (od 2006 r.). Jego pomysłodawcą na początku nowego stulecia był wiceprezes International Union of Bakers and Confectioners (Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników), Hiszpan Andreu Llargués. Wybór daty nie był dziełem przypadku: dokładnie 16 października 1945 r. w Quebecu (Kanada) powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która tego dnia obchodzi Światowy Dzień Żywności. W Polsce Dzień Chleba jest obchodzony od 2006 r. w różnych regionach, zwykle pomiędzy sierpniem a październikiem.