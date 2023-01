16 stycznia słońce wstało o 7:34, natomiast zajdzie o godzinie 15:57.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Furzeusz, Gonsalwy, Hilary, Honorat, Otto, Otton, Piotr, Treweriusz, Trzebowit, Tycjan, Tycjana, Waleriusz, Włodzimir i Włodzimira.

W kalendarzu świąt nietypowych 16 stycznia to Blue Monday i Dzień Pikantnych Potraw.

Za sprawą rozległego niżu z południowego zachodu do Polski napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie.

"W poniedziałek wiatr nie będzie już tak dokuczliwy, jak pod koniec tygodnia. Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami i tam będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. W Karpatach będzie padał śnieg, dając kilkucentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. W Bieszczadach może spaść do 7 centymetrów śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie prognozujemy przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5-6 w centrum, na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków południowych. W obszarach podgórskich prędkość wiatru może dochodzić do 55 km/h, a wysoko w górach do 80-90 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha.