17 listopada to 321. dzień 2022 roku. Do końca tego roku zostało 45 dni. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, obchodzimy m.in. Święto Młodego Wina (Beaujolais Nouveau) oraz Dzień Baklawy.

17 listopada 2022 roku

17 listopada słońce wstało o godz. 06:58, a zajdzie o godz. 15:43, natomiast zmierzch nastąpi o 16:22. Imieniny dzisiaj obchodzą: Grzegorz, Hugo, Salomea, Alfeusz, Arabella, Dionizy, Drogomir, Drogoradz, Elżbieta, Floryn, Hugon, Jan, Jozafat, Roch, Sulibor, Wiktoria, Zacheusz oraz Zbysław.

Nietypowe święta 17 listopada to: Światowy Dzień Filozofii, Święto Młodego Wina, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Dzień Studenta, Światowy Dzień Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień Bez Długów, Dzień Czarnego Kota oraz Dzień Baklawy.

17 listopada - Beaujolais Nouveau

Beaujolais nouveau to młode, lekkie wino z bieżącego rocznika, pochodzące z regionu Beaujolais na północ od Lyonu we Francji. Święto młodego wina ma swoją stałą datę, usankcjonowaną prawnie. Zgodnie z tradycją pierwszy raz pije się je w trzeci czwartek listopada. Towarzyszą temu liczne spotkania towarzyskie.

17 listopada: Prognoza pogody

Po bardzo ciepłym początku listopada przed nami zimowa końcówka miesiąca. Już w czwartek minusowe temperatury i pierwsze opady śniegu. W piątek nawet minus 10 stopni i 15 centymetrów śniegu. Zima potrzyma przynajmniej do końca przyszłego tygodnia.

"Do Polski dociera chłodne arktyczne powietrze, a wraz z nim zimowa aura. Potrwa ona nawet do końca przyszłego tygodnia" - mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W czwartek ochłodzenie będzie już bardzo odczuwalne. Na Suwalszczyźnie termometry nie pokażą wartości dodatnich. Tam maksymalna temperatura to minus 1. Warmińsko-Mazurskie, północna część Mazowsza i północ woj. podlaskiego z temperaturami maksymalnymi w okolicach 0. Na pozostałej części kraju trochę cieplej. Nad morzem plus 2-3 stopnie, w centrum około 2, na zachodzie od 4 do 5 stopni Celsjusza. "W północno-wschodniej i wschodniej części kraju spadnie śnieg" - prognozuje Walijewski.

Nocą z czwartku na piątek ujemne wartości już w całym kraju, jedynie na krańcach zachodnich w woj. lubuskim, zachodniopomorskim będzie się utrzymywała temperatura dodatnia, ale tylko ok. 1 stopnia. "Najchłodniej na Suwalszczyźnie - minus 6 stopni, a przy gruncie nawet minus 10, w centrum ok. minus 2-1, nad morzem o minus 1, podobnie w Wielkopolsce" - wylicza.