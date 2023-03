18 marca 2023 roku wschód słońca nastąpił o godzinie 05:40, o godzinie 11:44 słońce będzie w zenicie, a zachód słońca nastąpi o godzinie 17:47.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Cyryl, Edward, Krystian, Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Boguchwała, Celestyna, Edwarda, Feliks, Marta, Narcyz, Salwator, Trofim

W kalendarzu świąt nietypowych 18 marca przypadają:

Europejski Dzień Mózgu

Światowy Dzień Recyklingu

W ciągu całego roku każdy z nas produkuje aż 300 kilogramów śmieci. To tyle, ile waży 40 telewizorów! Segregując odpady, nie tylko ograniczamy ich ilość, ale także odzyskujemy surowce i zmniejszamy ilość energii niezbędnej do wytworzenia kolejnych przedmiotów. Planeta Ziemia jest tylko jedna, dlatego łącząc siły z najmłodszymi, mamy możliwość chronić zasoby środowiska, aby zostawić lepszy świat dla nich samych, a także dla przyszłych pokoleń. Podpowiadamy, w jaki sposób uczyć dzieci segregacji, aby przynosiła pozytywne efekty.

- Postępujące zmiany klimatyczne tj. wzrost temperatury powietrza, oceanów, topnienie lodu i podnoszenie się średniego poziomu morza często w sposób nieodwracalny zmieniają obraz Ziemi. Wiemy już, że za ocieplenie klimatu w wyniku wzrostu gazów cieplarnianych odpowiada w głównej mierze człowiek. Właśnie dlatego edukacja ekologiczna stanowi kluczowy element na drodze do lepszej przyszłości naszej planety oraz życia kolejnych pokoleń. Na naukę właściwych nawyków w trosce o przyrodę, w tym segregacji śmieci nigdy nie jest za wcześnie. Tak naprawdę im wcześniej najmłodsi zaczną praktykować zachowania ekologiczne, tym silniej się u nich ukorzenią, a w rezultacie – zostaną z dziećmi na dłużej. Ważnym zadaniem dorosłych jest zatroszczenie się o najmłodszych już teraz, bo to właśnie oni wkrótce zabiorą decydujący głos w sprawach naszej planety – wyjaśnia Tomasz Rożek, fizyk, popularyzator nauki, ekspert współpracujący z programem edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

W całej Polsce obowiązuje jednolity system segregacji, który polega na umieszczaniu konkretnych rodzajów odpadów w kolorowych pojemnikach. Tylko poprzez stosowanie się do wytycznych będzie możliwe ponowne wykorzystanie odpadów, czyli poddanie ich recyklingowi.

Co ląduje w poszczególnych pojemnikach?

Prawidłowo segregowane odpady pozwalają ponownie wykorzystać surowce do produkcji np. papierowych, szklanych czy aluminiowych opakowań. Niestety wciąż 60% wyrzucanych odpadów trafia do czarnego pojemnika na odpady zmieszane, które nie nadają się do recyklingu. Warto to zmienić. Wystarczy, że bardziej przyłożymy się do segregacji, a szansa na przetworzenie odpadów drastycznie wzrośnie. W przypadku tworzyw sztucznych nawet 13-krotnie. Dzięki takim dobrym zwyczajom, przyczynimy się do niemarnowania zasobów i pozostawimy kolejnym pokoleniom czystszą oraz zdrowszą planetę – tłumaczy Paweł Lesiak, wiceprezes Interzero, partnera projektu Kubusiowi Przyjaciele Natury.