18 października to 291 dzień tego roku w 42 tygodniu 2022 roku. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, 18 października przypada m.in. Dzień Poczty Polskiej.

18 października słońce wstało o godz. 07:05., natomiast zajdzie o 17:36.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Julian, Łukasz oraz Asklepiades, Bratomił, Just, Miłobrat, Piotr, Remigia, Remigiusz, Siemowit, Tryfonia

18 października - nietypowe święta to:

Dzień Poczty Polskiej (Dzień Listonosza)

Dzień Łącznościowca

Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

18 października: Pogoda

W dzień zachm. duże i miejscami opady deszczu oraz słabe burze, tylko na płd. wsch. pogodnie i bez opadów. Opady do 15 mm. Temp. maks. od 15°C na północy do 22°C na południu i płd. wsch. Wiatr nad morzem porywisty, na Pogórzu Karpackim porywy do 55 km/h, w Sudetach do 65 km/h. 🌦️ pic.twitter.com/1nCMYeQUyV — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 18, 2022

Jak informuje IMGW, Europa południowa oraz częściowo zachodnia jest w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polską znajduje się płytka zatoka związana z niżem przemieszczającym się znad zachodniej Rosji wolno na wschód. Od północnego zachodu w głąb kraju wędruje chłodny front atmosferyczny. Na południowym wschodzie utrzymuje się jeszcze ciepła masa powietrza polarnego morskiego, nad pozostałą część kraju napływa chłodniejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

We wtorek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Lokalnie na północy i w centrum możliwe słabe burze. Wysokość opadów na Kujawach i w Wielkopolsce miejscami od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 15 st.C na północy do 18 st.C w centrum kraju i 22 st.C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 st.C w rejonach podgórskich do 11 st.C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Na szczytach górskich przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na krańcach południowych. Temperatura maksymalna od 9 st.C w rejonach podgórskich do 13 st.C w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Beskidach i Bieszczadach wiatr w porywach do 70 km/h, w Tatrach porywy do 90 km/h. W Tatrach lokalnie zawieje śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C .Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod wieczór zanikające. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.