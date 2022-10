Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu☔ W górach opady deszcz ze śniegiem i śnieg.

🌡Temperatura maksymalna od 9° do 13°C.

💨Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, na wschodzie i północy w porywach do 60 km/h, w Tatrach do 85 km/h. pic.twitter.com/o7LS1aXJQg