19 stycznia 2023 to Dzień Popcornu, Dzień Zdrowej Wagi Kobiet i Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej.

Kartka z kalendarza. 19 stycznia to Dzień Popcornu/fot. shutterstock

19 stycznia to 19 dzień 2023 roku. Tego dnia Słońce wzeszło o godz. 7:31, zachód nastąpi o godz. 16:02.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Henryk, Mariusz oraz Adalryk, Alderyk, Andrzej, Basjan, Basjana, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Germana, Germanik, Geroncjusz, Jan, Januariusz, January, Józef, Juliusz, Kaliksta, Kalista, Kanut, Marceli, Marta, Matylda, Paweł, Pia, Poncjan, Racimir, Sara, Saturnin, Wulstan

19 stycznia: Dzień Popcornu

Popcorn - to prażona kukurydza, przekąska z prażonych w wysokiej temperaturze ziaren kukurydzy, co powoduje ich „spuchnięcie” i wyrzucenie z wnętrza miękkiej, chrupiącej, białkowo-skrobiowej masy.

Według odkryć archeologicznych na terenach obecnego Meksyku, prażenie kukurydzy mogło być jednym z pierwszych sposobów jej przyrządzania. Prażenie kukurydzy było znane także wśród Azteków, Inków i innych plemion Indian północnoamerykańskich. Na stanowiskach archeologicznych w Peru znaleziono resztki prażonej kukurydzy z 4700 roku p.n.e. - inoformuje Wikipedia.

W Ameryce w XIX w. popcorn był podawany na śniadanie w formie „owsianki” czy „kaszki”, puddingów, ciast, a także jako dodatek do zup, sałatek i innych dań. Zmieszany z melasą był pierwowzorem słodkiej przekąski Cracker Jack. W USA w latach 80. XIX w. był popularną przekąską, a później stał się nieodłącznym elementem kin, a następnie seansów telewizyjnych w domu.

Popcorn „puchnie” najlepiej w temperaturze ok. 190 °C. Gdy temperatura wewnątrz ziarna osiągnie punkt wrzenia wody i przekroczy go, zawarte w bielmie białka i skrobia miękną, a woda zamienia się w parę, co dodatkowo zmiękcza skrobię. Para uwięziona w mikroporach skrobi wywiera coraz silniejsze ciśnienie na łupinę, aż ta pęka. Mikropory z parą gwałtownie rozszerzają się, powodując „puchnięcie” i wyrzucenie na zewnątrz ziarna białej, miękkiej masy skrobiowo-białkowej. Masa ochładzając się sztywnieje i staje się chrupiąca. Efekt ten jest zależny od szczelności naczynia w którym przeprowadza się proces. Szczelne naczynia, uniemożliwiające ucieczkę nagromadzonej pary, powodują że bielmo przyrządzanych w nich ziaren zatrzymuje więcej wilgoci, co sprawia że popcorn jest twardszy i mniej chrupki.

19 stycznia: Prognoza pogody

19 stycznia rozpoczęliśmy od ataku zimy na południowym wschodzie Polski i będzie on kontynuowany w ciągu dnia w kierunku północnym przez wschodnie regiony kraju - zapowiada pogoda w czwartek 19 stycznia 2023. Najwięcej śniegu w ciągu najbliższej doby spadnie na południu Podkarpacia i południowym wschodzie Małopolski. Najnowsze prognozy wskazują na ponad 30 cm przyrostu pokrywy śnieżnej w Bieszczadach. Temperatury oscylujące w pobliżu 0 st. C. w dzień pozwolą utrzymać większość śniegu. Sprawdźmy szczegółową prognozą pogody.