2 lipca to 183 dzień roku i 26 tydzień roku. 2 lipca obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego.





Kartka z kalendarza. 2 lipca to Dzień Dziennikarza Sportowego, fot. shutterstock

2 lipca. Kartka z kalendarza

2 lipca wschód słońca nastąpił o godzinie 04:18, o godzinie 12:40 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o godz. 21:01.

2 lipca imieniny obchodzą: Jagoda, Urban, Maria, Bernardyn, Bogodar, Bogudar, Bożdar, Bożydar, Eutyches, Eutychiusz, Juwenalis, Martynian, Niegosława, Piotr oraz Switun.

Według kalendarza świąt nietypowych 2 lipca obchodzimy:

Dzień Dziennikarza Sportowego

Międzynarodowy Dzień UFO

2 lipca pogoda

- W ciągu dnia w całej Polsce zapowiadamy pogodę w kratkę. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, z których od czasu do czasu popada przelotny deszcz, przeważnie słaby. Na wschodzie oraz południowym wschodzie nie wykluczamy rozproszonych burz i wówczas opady będą intensywne, do 10-20 mm. Może też spaść drobny grad, a wiatr osiągnie w porywach ok. 65 km na godz. - informuje serwis onet.pl.

Temperatura będzie dziś zróżnicowana. Prognozujemy od 18-19 st. C nad morzem i 20-21 st. C w głębi Pomorza, ok. 24 st. C w centrum do 26 st. C na Podkarpaciu.