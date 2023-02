20 lutego 2023 to 51. dzień roku w 8. tygodniu roku. Słońce wzeszło o godz. 06:38, a zajdzie o godz. 17.

Kartka z kalendarza: 20 lutego 2023; fot. unsplash

Imieniny 20 lutego

20 lutego imieniny obchodzą Imieniny dzisiaj obchodzą: Leon, Zenobiusz oraz Amata, Aulus, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Elżbieta, Euchariusz, Euchary, Eustachiusz, Eustachy, Falkon, Franciszek, Hiacynta, Jan, Julia, Leona, Lubomir, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Nila, Nilus, Peleusz, Serapion, Siestrzewit, Sylwan, Ulryk, Walery.

Pogoda 20 lutego

W poniedziałek 20 lutego będzie bardzo ciepło na jak tę porę roku. W dzień temperatura maksymalna na zachodzie może dojść do 11 stopni Celsjusza, a w nocy do 9 stopni na plusie. Dokuczać może umiarkowany i dość silny wiatr.

Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek pogodę nad Polską kształtować będzie niż z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Bałtykiem. Z zachodu na wschód kraju przejdzie ciepły front atmosferyczny. Ciśnienie będzie spadać.

"Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Tylko na południowym zachodzie - dodała synoptyk - może być nieco więcej słońca. Na północy i w centrum opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo mokrego śniegu. Na północnym wschodzie może przejściowo utworzyć się do 5 cm pokrywy śnieżnej. W górach słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na krańcach północno-wschodnich do 11 stopni na zachodzie. Wiatr stopniowo będzie przybierał na sile. Na przeważającym obszarze kraju będzie umiarkowany i dość silny, osiągając w porywach do 80 km/h. Na Wybrzeżu prognozowane są porywy do 90 km/h. W Sudetach prędkość wiatru może dojść do 140, a w Karpatach do 110 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od jednego stopnia na północnym wschodzie do plus 9 stopni na południowym zachodzie. Wiatr nadal silny, z kierunku północno-zachodniego. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 80 km/h, a w głębi lądu do 70 km/h. Nad ranem wiatr nieco osłabnie.