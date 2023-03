20 marca to 79 dzień 2023 roku. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj m.in. Dzień Bez Mięsa.

20 marca to Dzień Bez Mięsa. / fot. unsplash

20 marca to Dzień Bez Mięsa

20 marca słońce wstało o godz. 5:36, natomiast zajdzie o godz. 17:50.

20 marca imieniny obchodzą: Aleksandra, Anatol, Klaudia oraz Aleksander, Ambroży, Bogusław, Cyriaka, Ermegarda, Eufemia, Fotyna, Hipolit, Irmegarda, Józefa, Klemens, Kutbert, Matrona, Maurycy, Nicetas, Patrycja, Rafał, Wincenty, Wulfram i Ruprecht.

W kalendarzu świąt nietypowych obchodzimy dzisiaj:

Dzień Bez Mięsa

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

Międzynarodowy Dzień Astrologii

Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Międzynarodowy Dzień Wróbla

Dzień Języka Francuskiego

Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Światowy Dzień Żaby

Pogoda na 20 i 21 marca

Jak informuje IMGW, Europa Północna, Środkowa oraz rejon Wysp Brytyjskich jest w zasięgu ośrodków niżowych z układami frontów atmosferycznych. Nad resztą kontynentu dominują wyże z centrami nad Balearami, Francją, Morzem Egejskim i Morzem Czarnym oraz nad zachodnią Rosją. Polska jest w zasięgu płytkiego niżu znad Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszcza się front atmosferyczny, za którym napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie nieznacznie spadać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W Beskidzie i w Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 10 mm. Temperatura maksymalna od około 8 st. C w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, około 12 st. C w centrum do 16 st. C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz i na południowym wschodzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Gdzieniegdzie zanikające burze. Temperatura minimalna od 3 st. C do 7 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat od 1 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 12 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu, okresami możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna około 14 st. C. Wiatr słaby, południowy skręcający na zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie duże oraz przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza rano i przed południem. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.