20 stycznia to 20 dzień tego roku i trzeci tydzień roku. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Miłośników Sera.

Kartka z kalendarza: 20 stycznia to Dzień Miłośników Sera

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:30. O godzinie 11:47 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:03.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Fabian, Fabiana, Sebastian, Dobiegniew, Dobroniega, Dobrożyźń, Dobrzegniew, Eutymiusz, Euzebiusz oraz Maur.

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj: Dzień wiedzy o pingwinach, Dzień Bigosu oraz Dzień Miłośników Sera.

20 stycznia: pogoda na dziś

- Przed nami kulminacja tej fali śnieżyc, jaką przyniesie wieczorem oraz w nocy nowy niż wkraczający do południowo wschodniej Polski. Jego strefa frontowa z opadami śniegu zacznie się nasuwać już z upływem popołudnia i wieczorem, ale najpierw głównie na Podkarpacie, Lubelszczyznę oraz Małopolskę, a w ciągu kolejnej doby śnieżyca przesunie się w głąb kraju nietypowo ze wschodu na zachód. Zimowe warunki atmosferyczne pojawią się na przeważającym obszarze - podaje serwis dobrapogoda24.pl.

W piątek zanotujemy maksymalnie w Polsce, od -4/-2 st. C. w rejonach podgórskich, zwłaszcza na Podhalu, do -1/3 st. C. na pozostałym obszarze kraju.

Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny, na południu i południowym wschodzie chwilami umiarkowany, północny. Silniej powieje wysoko w Bieszczadach, w porywach do 60-90 km/h i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.