21 listopada to 322 dzień 2022 roku. Do końca tego roku zostały 43 dni. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, 18 listopada obchodzimy m.in. Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Telewizji, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień czy Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

21 listopada to Światowy Dzień Rybołówstwa /fot. Shutterstock

Imieniny 21 listopada

21 listopada 2022 słońce wstało o godz. 7:05 a zajdzie o godz. 15:38.

Imieniny obchodzą: Janusz, Konrad, Rufus oraz Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, Heliodor, Kolumban, Maria, Piotr, Regina, Twardosław, Wiesław

Nietypowe święta 21 listopada to:

Dzień Pracownika Socjalnego, Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Telewizji, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień czy Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

Przysłowie na 21 listopada: „Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada”

21 listopada: Prognoza pogody

Jak informuje IMGW, Europa Północna oraz Półwysep Apeniński znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska jest pod wpływem płytkich niżów. Na południu kraju zaznaczy się obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Północna część kraju pozostanie w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego, a nad południe Polski zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na zachodzie, południu, a pod wieczór również w centrum i na Mazurach także deszczu, okresami marznącego, powodującego gołoledź. Na krańcach wschodnich przed południem okresami możliwa marznąca mżawka, powodująca gołoledź. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Rano lokalnie możliwe jeszcze marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -3 st. C miejscami na północy, około st. C w centrum, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami, głównie we wschodniej połowie kraju, słabe opady śniegu, a początkowo opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego powodującego gołoledź. Miejscami marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -7 st. C na północnym zachodzie do -2 st. C na wschodzie i nad morzem; lokalnie na północnym zachodzie spadek temperatury do -11 st. C. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju z rozpogodzeniami. Rano lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami na północy i wschodzie oraz na krańcach południowych opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu, początkowo na północnym wschodzie także marznącego, powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 75 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, który lokalnie może być marznący powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu, początkowo deszczu ze śniegiem i deszczu, który lokalnie może być marznący powodujący gołoledź. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.