21 października to 294 dzień roku 2022 roku. Do końca tego roku zostało 71 dni. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, 21 października świętujemy m.in. Światowy Dzień Owoców i Warzyw.

21 października 2022 to m.in. Światowy Dzień Owoców i Warzyw

21 października wschód słońca nastąpił o godz. 07:10. Słońce zajdzie dzisiaj o 17:30.

Imieniny 21 października obchodzą: Celina, Urszula, Bernard, Dacjusz, Dobromił, Elżbieta, Hilarion, Hilary, Jakub, Karol, Klementyna, Letycja, Malchus, Pelagia, Pelagiusz, Piotr, Samuel, Wendelin, Wszebora oraz Zotyk

21 października - nietypowe święta

Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych

Światowy Dzień Owoców i Warzyw

Międzynarodowy dzień odpoczynku od świętowania

Dzień Bez Skarpetek

21 października: Pogoda na piątek

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 21 października w piątek na zachodzie Polski będzie odczuwalnie cieplejszy, wraz z napływem cieplejszej masy powietrza polarnego arktycznego. Wschód Polski pozostanie jeszcze w zasięgu masy powietrza pochodzenia arktycznego. Jak ubiegłej doby występować będzie miarkowane obciążenie organizmu zimnem; rano na przeważającym obszarze kraju, wieczorem jeszcze na krańcach wschodnich (UTCI). Rano na krańcach wschodnich i centrum Polski przeważać będzie odczucie termiczne zimno, na pozostałym obszarze chłodno. W ciągu dnia, chłodno jak na ten okres w roku będzie mieszkańcom Podlasia, a wieczorem wybrzeża i krańców wschodnich oraz lokalnie na południu Polski.

W piątek rano prognozowana temperatura odczuwalna na krańcach wschodnich Polski będzie ujemna, nawet -1.3°C w Lublinie (TO). Wystąpią również przygruntowe przymrozki. W najcieplejszym momencie dnia temperatura odczuwalna w tym rejonie kraju nie przekroczy 10°C. Na północnym wschodzie warunki na drogach utrudniać będą poranne mgły ograniczające widzialność do 200 m.

We wschodniej części Polski sucha i słoneczna pogoda zachęcać będzie do podejmowania rekreacji w terenie przez cały dzień. Wystarczy zaopatrzyć się w cieplejszą niż w poprzednich dniach odzież. Na zachodzie pobyt w terenie lepiej zaplanować w pierwszej połowie dnia. Wraz z frontem przemieszczać się będzie strefa opadów atmosferycznych, wiatr okresami będzie silny i porywisty, co wpłynie również na percepcję warunków termicznych, mimo, że temperatura powietrza będzie wyższa niż we czwartek.