21 stycznia to 21 dzień roku i trzeci tydzień roku. W tym dniu świętujemy Dzień Babci.

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:29. O godzinie 11:47 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:05.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Agnieszka, Epifaniusz, Inez, Awit, Awita, Długomił, Epifani, Eulogia, Eulogiusz, Jan Chrzciciel, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Józef, Józefa, Krystiana, Meinrad, Patrokles, Publiusz, oraz Sobiesława.

W kalendarzu świąt nietypowych przypadają dzisiaj: Międzynarodowy Dzień Przytulania, Międzynarodowy Dzień Spodni Dresowych, Dzień Wiewiórki.

Dzień Babci w Polsce i na świecie

W ten dzień wnuki składają życzenia swoim babciom. W Polsce obchodzone 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii, a w Brazylii i Hiszpanii – 26 lipca.

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. W roku 1966 również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „dniem babci". Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka.

21 stycznia: pogoda na dziś

- Minionej doby do Polski ze wschodu wkroczył niż i dziś z frontem atmosferycznym niosąc śnieżyce przesunie się w głąb kraju Do końca dnia śnieg spadnie w wielu regionach i wrócą zimowe warunki. Spodziewamy się również nasilenia wiatru na północy kraju oraz w Sudetach. Miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne. O poranku front ze śnieżycą rozciąga się od Podlasia po Dolny Śląsk. Miejscami pada również we wschodnich regionach oraz w centrum - podaje serwis dobrapogoda24.pl.

W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite, tylko miejscami po południu z większymi przejaśnienia na południowym wschodzie, między Podkarpaciem i Małopolską, ponadto większe przejaśnienia okresami mogą wystąpić na północy i północnym zachodzie między Pomorzem Zachodnim i województwem pomorskim. W rejonie śnieżycy warunki na drogach będą bardzo trudne.

Spodziewamy się maksymalnie w sobotę, od -4/-2 miejscami w rejonach podgórskich, do -1/4 st. C. na pozostałym obszarze kraju. Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim.