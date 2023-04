22 kwietnia to 112 dzień tego roku. Tego dnia przypada m.in. Dzień Ziemi, a także...Dzień „fasolkowych” cukierków Jelly Bean.

Kartka z kalendarza: 21 kwietnia to Dzień Ziemi. fot. unsplash

22 kwietnia to Dzień Ziemi

22 kwietnia wschód słońca nastąpił o godzinie 5:21, o godzinie 12:34 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o 19:47.

22 kwietnia imieniny obchodzą Kaja, Wanesa, Agapit, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Wirginiusz

Według kalendarza świąt nietypowych 22 kwietnia obchodzimy:

Dzień Ziemi

Dzień „Fasolkowych” Cukierków Jelly Bean

Dzień Ziemi. Czy dla Polaków to ważna data?

22 kwietnia przypada dzień Ziemi. Dni takie jak ten są dobrą okazją do przeanalizowania zmian w pro-ekologicznych postawach firm handlowych i ich klientów w Polsce. Jak wynika z przedpremierowych wyników badania Adyen Retail Report 2023, ¼ Polaków zmniejszyła w zeszłym roku konsumpcję, by ograniczyć własny ślad węglowy, a aż 72 proc. zapłaci dziś więcej za produkty mając pewność, że są one neutralne pod względem emisji CO2.

Kupujący lepiej rozumieją wpływ, jaki ich pieniądze mają nie tylko na gospodarkę, ale także na środowisko. Niezależnie od tego, czy wybierają produkty przyjazne środowisku, czy kupują w sklepach stosujących zrównoważone praktyki, dziś z większą chęcią dokonują świadomych wyborów. Podczas gdy 23 proc. Polaków zmniejszyło swoją konsumpcję w ostatnim roku, by spróbować ograniczyć swój ślad środowiskowy, liczba przedsiębiorstw wspierających kwestie istotne społecznie i środowiskowo pomniejszyła się o 1 proc. i dotyczy dziś jedynie co czwartej firmy w Polsce.

Siła nabywcza konsumentów to największy na świecie motor zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko. Ułamek zakupów skierowany w stronę firm stosujących ekologiczne praktyki biznesowe zwiększa ten wpływ wykładniczo. Ponad ¼ klientów polskich przedsiębiorstw handlowych (27 proc.) jest zdania, że detaliści powinni zmniejszać własny ślad węglowy poprzez zastosowanie technologii, które pomogą im lepiej zarządzać zapasami.

Dzień Ziemi. Czy Polacy są gotowi, by płacić więcej, by chronić planetę?

Ogromne zainteresowanie takimi firmami widać na przykładzie niedawno otwartego w Polsce pierwszego stacjonarnego sklepu marki LUSH, w którym produkty – choć statystycznie droższe – przyciągają codziennie setki klientów.

„Staramy się pozyskiwać wszystkie nasze składniki poprzez etyczne praktyki i stosujemy to podejście również w innych obszarach działalności. To samo dotyczy technologii, z której korzystamy” – mówi Alice Dorrington, Koordynator ds. Etyki, LUSH.

LUSH to firma kosmetyczna, znana z wykorzystywania technologii ograniczającej potrzebę stosowania opakowań (90 proc. pojemników jest poddawanych recyklingowi, a obecnie trwają prace nad wyeliminowaniem tych ostatnich 10 proc.). Przykładem tego są tak zwane Naked Stores sprzedające wyłącznie produkty bez opakowań. Marka jest też adwokatem ograniczania wody – do demonstracji działania swojego flagowego produktu, którym są kule do kąpieli (ang. „bath bombs”), wykorzystuje wideo. Klient przed zakupem widzi, jakiego efektu może się spodziewać i podejmuje na tej podstawie lepszą decyzję.

Dzień Ziemi. Jak dołożyć wirtualną cegiełkę?

26 proc. Polaków oczekuje od przedsiębiorstw zabierania bardziej wyraźnego stanowiska w stosunku do zmian klimatycznych i kwestii istotnych społecznie. Sposobem na spełnienie takich oczekiwań jest np. implementacja innowacyjnych technologii wspierania darowizn poprzez przekazanie kwoty na wybrany cel w końcowej fazie transakcji online lub w sklepie.

„Widzimy, jak coraz więcej sprzedawców zaczyna podchodzić do takich działań z większą otwartością. Obowiązkiem partnerów płatniczych jest zaoferowanie technologii, która będzie dodatkową zachętą, a nie przeszkodą” – komentuje Jakub Czerwiński, przedstawiciel fintechu Adyen, który w tym roku podwaja każdą darowiznę na rzecz WWF przekazaną za pośrednictwem funkcji Giving, począwszy od Godziny dla Ziemi (25 marca) do Dnia Ziemi (22 kwietnia).

Z takiego rozwiązania korzystać mogą np. klienci GAP czy sprzedający na Vinted w Polsce, którzy w ramach profilu na platformie mogą przekazać część swoich zarobków na rzecz WHO poprzez łatwe ustalenie stałego procentu wsparcia dla organizacji.

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i ich klienci mogą za pomocą płatności wspierać charytatywnych działaczy. Dotyczy to zarówno organizacji międzynarodowych, jak i specjalnych kampanii, np. walki z COVID-19, a także innych lokalnych inicjatyw, które wpisują się w agendę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Taką możliwością zainteresowanych jest dziś obecnie 15 proc. konsumentów, a spodziewane jest, że wartość ta będzie wzrastać w kolejnych latach.