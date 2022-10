22 października 2022 wypada w sobotę. To 295 dzień roku. Do końca roku pozostaje 70 dni.

22 października 2022

Tego dnia słońce wzeszło o 7:12 a zajdzie o 17:28.

Dzień trwa 10 godz. 16 min, jest krótszy od najdłuższego o 6 godz. i 31 min. i jest dłuższy od najkrótszego o 2 godz. i 33 min.

Do końca astronomicznej jesieni pozostało 59 dni

Imieniny tego dnia obchodzą: Filip, Kordian oraz Abercjusz, Alodia, Donat, Euzebiusz, Gliceria, Ingbert, Józefina, Kordula, Marek, Melaniusz, Nunilona, Salomea, Sewer

22 października 2022. Nietypowe święta:

Światowy Dzień Pływania

Światowy Dzień Energii

Dzień CAPS LOCKA

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

Dzień Praw Rodziny

22 października: Prognoza pogody

W dzień zachmurzenie będzie duże, okresami opady deszczu. W Tatrach i Beskidzie Śląskim do 10 mm. Rano mgły do 200 m. Temp. maks. od 9°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 18°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zach.

W dzień zachmurzenie duże, okresami opady deszczu🌧 W Tatrach i Beskidzie Śląskim do 10 mm. Rano mgły do 200 m.

🌡Temp. maks. od 9°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 18°C na Podkarpaciu.

💨Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zach. pic.twitter.com/1rIWUZLDQB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 22, 2022

W Polsce południowej i zachodniej przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, które w czasie przejaśnień lub rozpogodzeń będą słabły do obojętnych. Na pozostałym obszarze kraju niżowa pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka - informują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.