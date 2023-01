22 stycznia to 22 dzień roku i trzeci tydzień roku. W tym dniu świętujemy Dzień Dziadka.

22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:27. O godzinie 11:47 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:07.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Anastazy, Wincenty, Dobromysł, Dominik, Dorian, Gaudencjusz, Gaudenty, Jutrogost, Kasandra, Laura, Mateusz, Sulisław, oraz Uriel.

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj Dzień Ostrego Sosu.

Dzień Dziadka w Polsce

Dzień Dziadka to rodzinne, świeckie święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek.

22 stycznia: pogoda na dziś

- Niż z frontem atmosferycznym, który przyniósł minionej doby śnieżyce w Polsce odsunął się na Niemcy i tam się wypełnia. Strefa zanikających opadów śniegu z nim związanych pojawi się jeszcze miejscami na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Chwil z przejaśnieniami będzie niewiele, ponadto w południowej połowie Polski miejscami będzie mglisto. Wiatr okresami silniej powieje w Sudetach i nad morzem - podaje serwis dobrapogoda24.pl.

Polska będzie się stopniowo dostawać pod wpływ wyżu Beata znad południowej Skandynawii, jedynie na zachodzie i południowym zachodzie zaznaczy się jeszcze strefa wypełniającego się i zanikającego niżu z opadami śniegu.

Na termometrach zobaczymy, od -2/-1 st. C. w rejonach podgórskich, między Sudetami i Podhalem, do 0-4 st. C. na pozostałym obszarze kraju.