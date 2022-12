23 grudnia to 357 dzień tego roku. W kalendarzu świąt nietypowych nie wypada dziś żadne święto.

Kartka z kalendarza. 23 grudnia to dzień bez święta /fot. Unsplash

Kartka z kalendarza: 23 grudnia to dzień bez żadnego święta

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:41. O godzinie 11:35 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:29.

Imieniny obchodzą: Sławomir, Wiktoria, Anatol, Anatolia, Bazylides, Dagobert, Ewaryst, Ewaryst, Gelazy, Iwo, Iwona, Jan, Mardoniusz, Saturnin, Serwul, Sławomir, Teodul, Torlak

W kalendarzu świąt nietypowych nie wypada dziś żadne święto.

23 grudnia: pogoda na dziś

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl Polska pozostaje w polu obniżonego ciśnienia. W ciągu najbliższej doby nad krajem pojawią się dwa fronty atmosferyczne przechodzące z zachodu na wschód. Pierwszy opuści wschodnie dzielnice kraju wieczorem, a drugi z zachodu i południowego zachodu z płytkim niżem nasunie się najbliższej nocy.

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże i całkowite, ale miejscami okresowo pojawią się również przejaśnienia, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia na południowym wschodzie. Z zachodu na wschód kraju będzie się przemieszczać strefa przelotnych opadów deszczu.

To kolejny dzień z silną odwilżą w Polsce. Spodziewamy się maksymalnie, od 3-6 st. C. na przeważającym obszarze kraju, do 7-10 st. C. miejscami na południu i południowym zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem na środkowym i wschodnim wybrzeżu okresami dość silny, południowy i południowo zachodni.