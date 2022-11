23 listopada to 327 dzień 2022 roku. Do końca roku pozostaje 38 dni. Tego dnia obchodzony jest Dzień Licealisty i Święto Wojskowej Służby Prawnej. Imieniny obchodzą Adela, Amfiloch, Felicyta, Fotyna, Grzegorz, Klemens, Kolumban, Lukrecja, Orestes, Przedwoj, Syzyniusz.





23 listopada - co nas dziś czeka? / fot. JS

Prognoza pogody na 23 listopada

W środę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, lokalnie z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu słabe opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki, miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Lokalnie mgły lub mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady śniegu, śniegu z deszczem, deszczu lub mżawki, opady miejscami marznące powodujące gołoledź. W Beskidach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Lokalnie mgła lub mgła marznąca ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -5 st. C na północnym wschodzie, około -2 st. C w centrum do 2 st. C na północnym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich, na południu kraju lokalnie z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.