24 grudnia to 358 dzień 2022 roku. Tego dnia chrześcijanie obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia.

24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia, fot. shutterstock

Imieniny 24 grudnia

Imieniny dzisiaj obchodzą: Adam, Ewa, Ada, Adamina, Adela, Delfin, Druzjan, Druzjanna, Eryk, Eryka, Ewelina, Godzisław, Godzisława, Grzegorz, Grzymisława, Hermana, Hermina, Herminia, Irma, Irmina, Józef, Paula, Tarsylia oraz Zenobiusz

24 grudnia 2022 słońce wstało o godz. 07:41, a zajdzie o 15:29.

24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia

W tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący okres adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "vigilia" oznaczającego "czuwanie"', "straż".

Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe obyczaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii Mateusza, Łukasza lub Jana w części dotyczącej narodzin Jezusa.

Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. Często też pod choinką umieszczane są prezenty, które wedle tradycji przynosić ma gwiazdor, św. Mikołaj, dzieciątko, aniołek lub gwiazdka.

CZYTAJ TEŻ: Święta 2022. Jak są otwarte sklepy?

Prognoza pogody na 24 grudnia

- Nad krajem rozciąga się strefa frontu okluzji z płytkim niżem. W wielu regionach przyniesie okresami opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie w ciągu najbliższej doby pojawi się miejscami również deszcz ze śniegiem i śnieg, ale o powrocie prawdziwej zimy nie ma mowy. Nad krajem zaznaczy się spory kontrast temperatury, bo na północy będzie chłodno, a na południu i południowym zachodzie o około 10 st. C. cieplej - informuje serwis dobrapogoda24.pl.

Wigilia przyniesie spory kontrast temperatury na obszarze kraju. Spodziewamy się maksymalnie, od 0-2 st. C. w dzielnicach północnych Polski, 3-7 st. C. na przeważającym obszarze, do 8-10 st. C. miejscami na południu i południowym zachodzie (najcieplej na Dolnym Śląsku). Z kolei w nocy z 24/25 grudnia pojawi się niewielki mróz na północy i północnym wschodzie, zwłaszcza między województwem pomorskim i podlaskim.